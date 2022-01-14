Каньє Вест побив фаната за прохання дати автограф

Репер став підозрюваним у справі і тепер йому загрожує пів року за ґратами.

Відомий репер Каньє Вест і колишній чоловік моделі Кім Кардаш'ян накинувся на фаната і побив його. Про це пише Variety з посиланням на офіційного представника поліції Лос-Анджелеса.

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Інцидент стався в ніч проти 13 січня біля клубу Soho Warehouse в Лос-Анджелесі. До Веста підійшов фанат та попросив автограф.

Каньє не сподобалося, що чоловік почав його фотографувати, тому він повалив його на асфальт і завдав кілька ударів по голові та в шию.

[ + – ] Каньє Вест побив фаната біля клубу

Але біля клубу було людно і весь інцидент зняв на відео один з випадкових свідків. Двоюрідна сестра артиста намагалася його заспокоїти, але Каньє накричав на неї.

"Чому він зробив це? Що з ним не так?" — вимовляє свідок побиття на відео.

Потерпілого серйозних травм не отримав. Але Каньє вже став підозрюваним у справі про побиття, і якщо його вина буде доведена, то йому загрожує до шести місяців позбавлення волі.

Раніше того ж вечора Каньє був у нічному клубі Delilah у Західному Голлівуді зі своєю новою пасією — акторкою Джулією Фокс. Пізніше він пішов, а вона лишилася в клубі.

Цієї середи Вест був затверджений як хедлайнер на фестивалі музики та мистецтва Coachella 2022 року в Індіо, штат Каліфорнія, який запланований на квітень. Він повинен був приєднатися до двох інших хедлайнерів – Біллі Айліш та Гаррі Стайлза. Але тепер невідомо, чи він залишиться у списку.