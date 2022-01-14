Канье Уэст избил фаната за просьбу дать автограф
Рэпер стал подозреваемым по делу и теперь ему грозит полгода за решеткой
Известный рэпер Канье Уэст и бывший супруг модели Ким Кардашьян накинулся на фаната и избил его. Об этом пишет Variety со ссылкой на официального представителя полиции Лос-Анджелеса.
Инцидент произошел в ночь на 13 января возле клуба Soho Warehouse в Лос-Анджелесе. К Уэсту подошел фанат и попросил автограф.
Канье не понравилось, что мужчина начал его фотографировать, потому он повалил его на асфальт и нанес несколько ударов по голове и в шею.
Но возле клуба было людно и весь инцидент заснял на видео один из случайных свидетелей. Двоюродная сестра артиста пыталась его успокоить, но Канье наорал на нее.
"Почему он сделал это? Что с ним не так?", — произносит свидетель избиения на видео.
Пострадавший серьезных травм не получил. Но Канье уже стал подозреваемым по делу об избиении и если его вина будет доказана, то ему грозит до шести месяцев лишения свободы.
Ранее тем же вечером Канье был в ночном клубе Delilah в Западном Голливуде со своей новой пассией — актрисой Джулией Фокс. Позже он ушел, а она осталась в клубе.
В эту среду Уэст был утвержден в качестве хедлайнера на фестивале музыки и искусства Coachella 2022 года в Индио, штат Калифорния, который запланирован на апрель. Он должен был присоединится к двум другим хедлайнерам – Билли Айлиш и Гарри Стайлзу. Но теперь неизвестно, останется ли он в списке.