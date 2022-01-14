Канье Уэст избил фаната за просьбу дать автограф

Рэпер стал подозреваемым по делу и теперь ему грозит полгода за решеткой

Известный рэпер Канье Уэст и бывший супруг модели Ким Кардашьян накинулся на фаната и избил его. Об этом пишет Variety со ссылкой на официального представителя полиции Лос-Анджелеса.

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Инцидент произошел в ночь на 13 января возле клуба Soho Warehouse в Лос-Анджелесе. К Уэсту подошел фанат и попросил автограф.

Канье не понравилось, что мужчина начал его фотографировать, потому он повалил его на асфальт и нанес несколько ударов по голове и в шею.

[ + – ] Канье Уэст избил фаната у клуба

Но возле клуба было людно и весь инцидент заснял на видео один из случайных свидетелей. Двоюродная сестра артиста пыталась его успокоить, но Канье наорал на нее.

"Почему он сделал это? Что с ним не так?", — произносит свидетель избиения на видео.

Пострадавший серьезных травм не получил. Но Канье уже стал подозреваемым по делу об избиении и если его вина будет доказана, то ему грозит до шести месяцев лишения свободы.

Ранее тем же вечером Канье был в ночном клубе Delilah в Западном Голливуде со своей новой пассией — актрисой Джулией Фокс. Позже он ушел, а она осталась в клубе.

В эту среду Уэст был утвержден в качестве хедлайнера на фестивале музыки и искусства Coachella 2022 года в Индио, штат Калифорния, который запланирован на апрель. Он должен был присоединится к двум другим хедлайнерам – Билли Айлиш и Гарри Стайлзу. Но теперь неизвестно, останется ли он в списке.