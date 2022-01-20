Нова дівчина Каньє Веста зніметься у фільмі Мадонни

Джулія Фокс зіграє давню подругу Мадонни.

31-річна акторка Джулія Фокс, нова дівчина американського репера Каньє Веста, може зіграти в байопіку Мадонни її давню подругу, 57-річну американську акторку Дебі Мейзар. Про це пише Entertainment Weekly.

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Зазначимо, що Мейзар свого часу знімалася в кількох кліпах 63-річної Мадонни, зокрема "True Blue" і "Music".

[ + – ] У кліпі на пісню Мадонни "True Blue" знялася її подруга Дебі Мейзар

Також зі сторінок знаменитостей у соцмережах стало відомо про їхню зустріч. Зокрема Мадонна поділилася спільними знімками з Джулією Фокс та Каньє Вестом і зазначила, що вони обговорили зйомки її байопіку, про який вперше стало відомо у 2020-му році. Його виробництвом займається студія Universal Pictures, а зі сценарієм, крім самої поп-діви, працює відома продюсерка Діабло Коді.

[ + – ] Вечірка, на якій зустрілмися Мадонна та Джулія Фокс

Раніше Фокус писав про те, що Джулія Фокс в честь дня народження сина поділилася архівними сімейними кадрами, зокрема зі своїм поки офіційним чоловіком Пітером Артем'євим, з яким вони одружилися у 2018 році. При тому що її новий роман зі скандальним 44-річним репером Каньє Вестом набирає все більших оборотів, закохані вже встигли провести романтичну фотосесію "Побачення".

Тим часом Мадонна поділилася знімками, які налякали її підписників, адже на них 63-річна знаменитість постала в порваних панчохах та із синяком на нозі.