Мадонна заявила, що вона побита життям, та продемонструвала великий синяк на нозі

Поп-діва шокувала прихильників новою серією фото.

63-річна співачка Мадонна напередодні виклала у свій Instagram карусель фото, на деяких з яких зірка продемонструвала великий синяк на нозі. Мадонна, яка вже викликала хвилю обговорень та обурень у мережі своїми фотосесіями, постала на знімках у домашньому халаті Versace та чорних панчохах, одна з яких подерта. "Життя мене побило. Ви думаєте, мені все одно. Тільки дияволу не все одно…" — підписала серію фото поп-діва, не прокоментувавши, хто саме завдав їй болю.

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[ + – ] Мадонна заявила, що "життя її побило"

На одному із фото співачка сидить на унітазі спиною до фотографа, на інших показує зблизька свої груди та демонструє можливості розтяжки.

Прихильники Мадонни шоковані подібними знімками та заявами про побиття життям з її вуст. "Що сталося з твоєю ногою, дорога?", "Сподіваюсь, 2022 буде кращим для тебе", "Ми всі побиті життям, проте головне встати і йти далі", — коментують фото зірки її підписники в соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що Мадонна провела зимові канікули в Європі з дітьми та молодими коханим і поділилася рідкісним кадром усієї родини.

Нагадаємо, Мадонна заявила, що її пісню 1985 року сплагіатив відомий канадський репер.