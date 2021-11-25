Мадонну розкритикували за еротичну фотосесію

Останнім часом 63-річна поп-діва все частіше епатує шанувальників.

Американська поп-виконавиця Мадонна, якій у серпні виповнилося 63 роки, опублікувала в Instagram відверту фотосесію, яка, як з'ясувалося, була надто шоковою для її шанувальників.

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На знімках Мадонна позує у відвертому вбранні: мереживній білизні, панчохах у сітку та лакованих туфлях від Christian Louboutin.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Співачка позує на ліжку із шовковою білизною під дерев'яною скульптурою ангела. Тож свою фотосесію вона описала просто та коротко: "Ангел спостерігає за мною".

Публікація зібрала майже мільйон лайків, але й багато негативних коментарів. З'ясувалося, що шанувальники співачки, знаменитої своєю відвертістю, не готові до чергової еротичної фотосесії. "Що за порнографія?", "Мадонна, навіщо?", "Я намагатимуся забути ці знімки все життя", "Мені соромно за те, на що перетворився мій ідол", "Дуже сумно, що під усім цим фотошопом не залишилося Мадонни", — написали фанати.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Але під публікацією з'явилися не лише негативні коментарі. Більшість шанувальників співачки захопилися її сміливістю та чудовою формою, яку вона демонструє у 63 роки.

Нагадаємо, раніше Мадонну розкритикували через знімки з фотографом Стівеном Кляйном, який приставив ніж їй до горла.

А Фокус писав про всіх її бойфрендів, з якими у поп-діви була велика різниця у віці.