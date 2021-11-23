Мадонна опублікувала нові фото в Instagram, і її розкритикували відразу за трьома пунктами

Виявилося, що співачка пропагує домашнє насильство, винна в культурній апропріації та експлуатації праці

63-річна поп-діва Мадонна опублікувала нові фото в Instagram і піддалася критиці від фанатів відразу за трьома пунктами.

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На знімках вона позує з фотографом Стівеном Кляйном, який раніше зробив серію знімків співачки для V Magazine, яка імітує смерть Мерілін Монро. І критику викликав один іззізнімків, на якому Кляйн позує, приставши ніж до горла Мадонни.

[ + – ] Мадонна та фотограф Стівен Кляйн Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та фотограф Стівен Кляйн Фото: Instagram madonna

Коментатори заявили, що це поганий сюжет для знімків, які пропагують домашнє насильство. "Мадонно, будь ласка, не позуй із людиною, яка приставляє ніж до вашого горла. Це не красиво — це дійсно погано!", "Ніж біля шиї жінки — це мистецтво? Патріархальна система вами дуже задоволена", — написали фанати під знімком.

Також виявилось, що Мадонна обрала невдалу зачіску. Вона позує на знімках із кількома кісками, тому коментатори вирішили, що це культурна апропріація, тому що схожу зачіску носять деякі африканські племена, наприклад банту. Втім інші коментатори заявили, що це просто коси, і їх заплітають люди по всьому світу вже тисячі років.

[ + – ] Мадонна та її "обурливі" кіски Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та її "обурливі" кіски Фото: Instagram madonna

Але третій пункт виявився серйознішим. У пості до знімків співачка, статки якої понад мільярд доларів, зазначила, що її команда безкоштовно працювала над її останнім концертним туром Madame X.

"Ми робили це майже з нульовим бюджетом, але ми все ще займалися мистецтвом! Мистецтво не померло, якщо в тебе є сили боротися за те, у що ти віриш! Дякую всім, хто підтримував нас, спав на кушетках, багато працював без оплати та підтримував Мадам Х. Мистецтво живе, і я посилаю вам великий поцілунок", — написала Мадонна.

Але її оптимізм шанувальники не оцінили, засудивши за те, що люди працювали на неї без грошей, "заради мистецтва", як вона зазначила.

"Працювали безкоштовно? Чому ти їм не заплатила? Тобі грошей не вистачає?", "Чому ти змушувала працювати людей без оплати та спати на кушетках?", "У тебе мільйони, а ти залишила людей без зарплати?" — написали здивовані шанувальники співачки під постом.

Утім, вона на повідомлення не відповіла. Але, судячи з нових знімків, косички, котрі так звели з розуму коментаторів, вона все ж таки розплела.