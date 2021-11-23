Мадонна опубликовала новые фото в Instagram, и ее раскритиковали сразу по трем пунктам

Оказалось, что певица пропагандирует домашнее насилие, виновна в культурной апроприации и эксплуатации труда

63-летняя поп-дива Мадонна опубликовала новые фото в Instagram, и подверглась критике от фанатов сразу по трем пунктам.

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На снимках она позирует с фотографом Стивеном Кляйном, который ранее сделал серию снимков певицы для V Magazine, имитирующей смерть Мэрилин Монро. И критику вызвал один из снимков, на котором Кляйн позирует, пристав нож к горлу Мадонны.

[ + – ] Мадонна и фотограф Стивен Кляйн Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и фотограф Стивен Кляйн Фото: Instagram madonna

Комментаторы заявили, что это плохой сюжет для снимка, который пропагандирует домашнее насилие. "Мадонна, пожалуйста, не позируй с человеком, приставляющим нож к вашему горлу. Это не красиво — это действительно плохо!", "Нож у шеи женщины — это искусство? Патриархальная система вами очень довольна", — написали фанаты под снимком.

Также оказалось, что Мадонна выбрала неудачную прическу. Она позирует на снимках с несколькими косичками, так что комментаторы решили, что это культурная апроприации, потому что схожую прическу носят некоторые африканские племена, например банту. Впрочем, другие комментаторы заявили, что это просто косы, и их заплетают люди по всему миру уже тысячи лет.

[ + – ] Мадонна и ее "возмутительные" косички Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и ее "возмутительные" косички Фото: Instagram madonna

Но третий пункт оказался серьезней. В посте к снимкам певица, состояние которой составляет более миллиарда долларов, отметила, что ее команда бесплатно работала над ее последним концертным туром Madame X.

"Мы делали это почти с нулевым бюджетом, но мы все еще занимались искусством! Искусство не умерло, если у тебя есть силы бороться за то, во что ты веришь! Спасибо всем, кто поддерживал нас, спал на кушетках, много работал без оплаты и поддерживал Мадам Х. Искусство живо, и я посылаю вам большой поцелуй", — написала Мадонна.

Но ее оптимизм поклонники не оценили, осудив за то, что люди работали на нее без денег, "во имя искусства", как она отметила.

"Работали бесплатно? Почему ты им не заплатила? Тебе денег не хватает?", "Почему ты заставляла работать людей без оплаты и спать на кушетках?, "У тебя миллионы, а ты оставила людей без зарплаты?", — написали недоумевающие поклонники певицы под постом.

Впрочем, она на сообщение не ответила. Но, судя по новым снимкам, косички, так взбесившие комментаторов она все же расплела.