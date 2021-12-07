Мадонна змусила 50 Cent просити вибачення за критику її фотосесії

Раніше репер висміяв відверті фото поп-діви

63-річна Мадонна нещодавно виклала в Instagram доволі відверті фото, де навіть можна було розгледіти оголені груди співачки. Натомість Instagram заблокував відвертість зірки без попередження, на що вона висловилася проти політики цензури цієї соціальної мережі та виклала ті самі фото, прикривши соски смайликами у вигляді червоних сердечок. Поп-діва різко розкритикувала платформу, де публікуються щодня чоловічі та жіночі сідниці, чоловічі соски, а жіночі, які годують дитину, за словами самої Мадонни, піддаються цензурі та блокуванню.

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Відверту фотосесію Мадонни висміяв 46-річний репер 50 Cent, виклавши одне із фото Мадонни у свій Instagram та назвавши її "63-річною невинною дівою". Згодом він видалив цей пост, але Мадонна не промовчала і виклала спільне фото з репером у сторіз та припустила, що 50 Cent просто заздрить їй, адже з часом він буде виглядати гірше та буде нудним, а вона у свої 63 роки виглядає дуже молодо.

[ + – ] Скандальна фотосесія Мадонни

"Подивіться на 50 Cent, який прикидався моїм другом. Тепер ти вирішив поливати мене брудом. Мабуть, твоя нова кар'єра — принижувати інших у соцмережах" — додала Мадонна.

Після цього музикант попросив вибачення в Мадонни у Twitter: "Схоже, я образив Мадонну, якщо вона відкопала наше старе фото з MTV 2003 року. Вибач, я не хотів образити твої почуття, просто сказав те, про що подумав, коли побачив фото". Репер додав, що сподівається, що Мадонна прийме його вибачення.

Раніше ми повідомляли про нове татуювання Мадонни на руці на іриті.

Нагадаємо, Мадонна на вечірці в Дуа Ліпи в Лондоні з'явилася в корсеті та колготах у сіточку і знову зробила провокаційні та відверті фото.