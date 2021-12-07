Рэпер 50 Cent извинился перед Мадонной за резкую критику эротической фотосессии

Ранее рэпер высмеял откровенные фото поп-дивы

63-летняя Мадонна недавно выложила в Instagram довольно откровенные фото, где можно было разглядеть обнаженную грудь певицы. Instagram заблокировал снимки звезды без предупреждения, на что она высказалась против политики цензуры этой социальной сети и выложила те же фото, прикрыв соски смайликами в виде красных сердечек. Поп-дива резко раскритиковала платформу, где публикуются ежедневно мужские и женские ягодицы, мужские соски, а кормящие ребенка женские соски, по словам самой Мадонны, подвергаются цензуре и блокировке.

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Позже откровенную фотосессию Мадонны раскритиковал 46-летний рэпер 50 Cent, выложив одно из фото Мадонны в свой Instagram и назвав ее "63-летней девственницей". Впоследствии он удалил этот пост, но Мадонна не промолчала и опубликовала совместное фото с рэпером в сторис, предположив, что 50 Cent просто завидует ей, ведь со временем он будет выглядеть хуже и будет скучным, а она в свои 63 года выглядит довольно хорошо.

[ + – ] Скандальная фотосессия Мадонны

"Посмотрите на 50 Cent, который притворялся моим другом. Теперь ты решил поливать меня грязью. Пожалуй, твоя новая карьера – унижать других в соцсетях" – добавила Мадонна.

После этого музыкант извинился перед Мадонной в Twitter: "Похоже, я обидел Мадонну, если она откопала наше старое фото с MTV 2003 года. Извини, я не хотел обидеть твои чувства, просто сказал то, о чем подумал, когда увидел фото". Рэпер добавил, что надеется, что Мадонна примет его извинения.

Ранее мы сообщали о новой татуировке Мадонны на руке на ирите.

Напомним, Мадонна на вечеринке в Дуа Липы в Лондоне появилась в корсете и колготах в сеточку и снова сделала провокационные и откровенные фото.