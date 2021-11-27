"Сосок, которым кормят ребенка!". Instagram удалил откровенное фото Мадонны

Певица отметила, что мужские соски не подвергаются критике и блокировке в Сети, в отличие от женских.

Откровенные фото 63-летней поп-дивы Мадонны наделали шума в Сети. Одни восхищались смелостью и фигурой 63-летней женщины. Другие раскритиковали интимную фотосессию. Американский рэпер 50 Cent раскритиковал певицу и ее поведение, назвав ее "63-летней девственницей".

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Социальная сеть Instagram также показала свою реакцию на фото звезды, без предупреждения удалив одно из них. Удалению подлежал снимок, на котором была видна небольшая часть обнаженной груди певицы. После этого Мадонна перезалила изображение, прикрыв сосок смайликом в форме красного сердечка. Она подвергла критике политику и цензуру этой социальной платформы. А именно бан публикаций снимков с женскими сосками.

[ + – ] Новая публикация Мадонны после блокировки предыдущей

"Меня все еще поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женского тела, которая может быть сексуализирована. Сосок, которым кормят ребенка!" — отметила поп-дива под своим новым постом, — "А как насчет ягодиц, которые нигде не поддаются цензуре?".

В частности, звезда обратила внимание на мужские соски, которые также не банят на просторах Интернета.

Обновленная публикация с откровенными фото за сутки собрала почти миллион лайков поклонников Мадонны.

Раньше мы рассказывали о любовниках 63-летней поп-дивы, которые были намного меньшими или старшими за звезду.