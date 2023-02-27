Скульптуры как в Лувре. Марта Сирко делает откровенные фото потерявших конечности военных (фото)
Фотограф из Львова Марта Сирко ведет собственную художественную летопись последствий широкомасштабного вторжения РФ. Девушка снимает военных, чьи тела навсегда изуродовала эта война. Художница работает в жанре ню, поэтому ее зритель получает двойной эмоциональный вызов: шок от психологической смелости моделей Марты, принявших новую реальность жизни в изменившемся теле, и эстетическое послевкусие от искренней откровенности героев.
Как родился такой проект, тяжело ли людям с травмой раскрыться перед объективом фотокамеры и почему далеко не все готовы воспринимать такое искусство, фотограф рассказала в интервью.
– Марта, как возникла идея сделать такой откровенный художественный проект с ранеными военными?
Вообще я занимаюсь fine art фотографией и исследую тела уже 10 лет. Я фотографирую ню. Толчком к проекту был момент, когда летом я впервые попала в Лувр. Там я увидела античные скульптуры и поняла, что могу снять воинов, потерявших конечности, потому что они очень похожи на скульптуры в Лувре. Потом я долго обдумывала эту идею, задумывалась над нравственностью: этично ли это сейчас? Однако поговорив с друзьями, которые служат в ВСУ, обсудив с ними идею, я нашла первого героя, это случилось в декабре — и так появился этот проект.
– Вам тяжело находить героев для своих фото? Ведь, насколько я понимаю, далеко не каждый готов к такой физической и психологической откровенности?
Да, сейчас у меня только шесть героев, и это довольно мало. Соглашаются не все. Действительно, немногие хотят раздеваться и именно в таком виде фотографироваться. Но это творческий проект, и героев, которых я снимала, сразу предупреждала, что если им что-то не нравится, они просто могут встать и уйти, никаких проблем. Я понимаю, что психологически это очень сложный процесс, тем более, что они пострадали совсем недавно, во время широкомасштабного вторжения, и очень мало времени прошло, чтобы человек мог себя свободно чувствовать перед камерой — во всех смыслах. Но я просто стараюсь быть человечной.
– Что дается тяжелее всего вашим героям? Снять одежду, или все же показать, как изменились их тела?
Обобщенно сложно сказать, потому что у каждого это индивидуально. Кому-то труднее раздеться, кто-то уже привык к своей травме и легко себя чувствует, но раньше никогда не фотографировался и для него это сложно.
– Где находите героев для проекта? Наверное, это тяжело?
Ищу через Интернет и социальные сети. В реабилитационные центры так просто не пускают, да и вообще я считаю неуместным как-то давить на людей в больнице. Но я сотрудничала с организацией "Неопалимые" (благотворительный проект, предоставляющий лечение ожогов для всех, кто пострадал от войны – ред.). Они также предлагают своим пациентам сняться у меня, и так я нашла трех героев именно с обожженной кожей.
– Сама история травмы человека для вас важна в процессе работы?
Каждая история важна, ведь каждый действительно сильно пострадал. Я немного где-то поранюсь, и мне больно, и я даже не представляю какую боль пережили эти люди. У каждого из них случился травмирующий опыт, и я поражена, как они с ним справляются. Я до сих пор довольно эмпатична при каждом разговоре с героями, и пытаюсь сопережить реальность человека вместе с ним.
– Вы сталкивались с общественным осуждением в ходе работы над проектом, ведь фото достаточно эмоциональны.
Да, при том, что я пыталась быть объективной и не влезать в какие-то концептуальные виды искусства в своих фотографиях, все равно я подвергалась критике со стороны людей, которые не понимали, для чего я это делаю. Не назвала бы это хейтом, скорее все же непониманием, но когда есть дискуссия вокруг чего-то, это даже лучше, чем когда всем все нравится.
– Какую эмоцию вы пытаетесь вызвать своими фотографиями? Как-то шокировать?
Во-первых, это интерпретация моего ощущения войны. Во-вторых, сейчас очень много новостей о войне, об Украине и за рубежом тоже. Эти новости в большинстве своем негативные, однако люди, к сожалению, привыкают к этим новостям и уже не так сильно концентрируют свое внимание на том, что у нас происходит. Поэтому я считаю уместным использовать искусство для того, чтобы еще раз привлечь внимание к тому, что у нас происходит и какая у нас реальность.
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