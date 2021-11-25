Мадонну раскритиковали за эротическую фотосессию

В последнее время 63-летняя поп-дива все чаще эпатирует поклонников

Американская поп-исполнительница Мадонна, которой в августе исполнилось 63 года, опубликовала в Instagram откровенную фотосессию, которая, как оказалась, была слишком шокирующей для ее поклонников.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На снимках Мадонна позирует в откровенном наряде: кружевном белье, колготках в сетку и лакированных туфлях от Christian Louboutin.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Певица позирует на кровати с шелковым бельем под деревянной скульптурой ангела. Так что свою фотосессию она описала просто и коротко: "Ангел наблюдает за мной".

Публикация собрала почти миллион лайков, но и множество негативных комментариев. Оказалось, что поклонники певицы, знаменитой своей откровенностью, не готовы к очередной эротической фотосессии. "Что за порнография?", "Мадонна, зачем?", "Я буду пытаться забыть эти снимки все оставшуююся жизнь", "Мне стыдно за то, во что превратился мой идол", "Очень грустно, что под всем этим фотошопом не осталось Мадонны", — написали фанаты.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Но под публикацией появились не только негативные комментарии. Многие поклонники певицы восхитились ее смелостью и отличной формой, которую она демонстрирует в 63 года.

Напомним, ранее Мадонну раскритиковали из-за снимков с фотографом Стивеном Кляйном, который приставил нож ей к горлу.

А Фокус писал о всех ее бойфрендах, с которыми у поп-дивы была большая разница в возрасте.