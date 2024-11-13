Лиам Пейн терроризировал семью экс-возлюбленной интимными снимками и видео, – СМИ

Первые фото и видео с непристойным содержанием Лиам Пейн отправил девушке, которая не была знакома с Майей Генри. Та сразу же написала экс-подурге певца.

31-летний певец Лиам Пейн, экс-участник группы One Direction, который погиб 16 октября, выпав с балкона отеля в Буэнос-Айресе (Аргентина), забрасывал свою бывшую девушку Майю Генри интимными снимками незадолго до своей смерти, сообщает Page Six со ссылкой на эксклюзивно полученные юридические документы.

Предполагаемые изображения включали — но не ограничивались — "фотографии его гениталий и различные видео, на которых он совершает "сексуальные действия над собой", говорится в письме о прекращении и воздержании, отправленном Пейну, его адвокату и агентам 9 октября

Адвокаты Генри утверждали, что он "неоднократно отправлял странные и тревожные изображения и видео в прошлом Майе Генри и членам семьи Майи".

В документах также говорится, что Пейн "активно общался" с третьими лицами для распространения "интимного визуального материала", изображающего его бывшую девушку в "интимной манере".

6 октября в Instagram Генри получила сообщение от женщины, которая утверждала, что хорошо знает бывшего участника One Direction. Она утверждала, что они с Пейном начали общаться несколько лет назад. Лиам также просил у нее интимные снимки, на что та заблокировала артиста, но он продолжил писать через другие мессенджеры. Девушка решила предупредить Майю:

"Главная причина, по которой я обратилась к вам, заключается в том, что он совсем недавно начал бомбардировать мой телефон сообщениями по электронке. Когда я спросила, кто это, он начал спрашивать, не хочу ли я увидеть обнаженной вас или его нынешнюю девушку. Я какое-то время не отвечала, он писал мне с нескольких разных номеров", – написала она Генри.

Майя Генри

С Майей Генри певец начал встречаться в 2018-м. Спустя два года Пейн сделал ей предложение, однако еще через два года блогерша расторгла помолвку из-за его измен. Несмотря на то, что в Аргентину, где он скончался, Лиам поехал уже с новой избранницей, Кейт Кэссиди, поклонники музыканта винят Майю в его смерти. Сама бывшая возлюбленная артиста уверяет, что певец часто "играл со смертью" и угрожал ей самоубийством.

Адвокаты Генри пригрозили возбудить "уголовное дело" или подать гражданские иски против певца, если он "опорочит, будет угрожать, преследовать или запугивать" их клиентку или ее семью. Они также отметили, что Генри будет требовать возмещения штрафных убытков на неуказанную сумму.

В заключение адвокаты сообщили Пейну и его команде, что у него есть 10 рабочих дней, чтобы ответить на получение письма, признав, что он прекратит и воздержится "от любых действий, которые могут быть связаны прямо или косвенно с распространением, сообщением или передачей предполагаемых изображений".

Лиам погиб до истечения крайнего срока.

По информации таблоида, перед смертью Пейн чувствовал себя "крайне подавленным" всеми юридическими проблемами, с которыми он столкнулся. Генри также недавно начала публично заявлять о случаях насилия, которые она якобы пережила во время отношений с певцом.

В сентябре Майя, уроженка Техаса, которая встречалась с Пейном с 2018 по 2022 год, заявила, что певец, несмотря на наличие новой подруги, все еще доставал ее.

"С тех пор, как мы расстались, он пишет мне сообщения, взрывает мой телефон, не только со своего номера телефона. Он всегда пишет с разных номеров, так что я никогда не знаю, откуда это придет. Он создает новые учетные записи iCloud, чтобы отправлять мне сообщения iMessage — это всегда чертовски новая учетная запись iCloud. Каждый раз, когда я вижу всплывающее сообщение на своем телефоне, я думаю: "Вот, черт возьми, снова"", – рассказала Генри.

Лиам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

По слова девушки, он также использовал свои проблемы с зависимостью, чтобы попытаться манипулировать ею.

"Он всегда писал мне сообщения с тех пор, как мы расстались… Он всегда играл со смертью и говорил: "Ну, я умру. У меня не все хорошо". Был один раз, когда я пыталась оказать ему помощь, но он ее не принимал. Он писал моей маме: "Мне плохо, пусть Майя свяжется со мной", — потому что я не отвечала", – говорит бывшая подруга артиста.

Тем временем расследование смерти Пейна продолжается. По делу задержаны трое подозреваемых, и следователи уже сомневаются, что гибель артиста была самоубийством.

Ранее Фокус писал, что с места гибели Лиама пропали очень дорогие часы.