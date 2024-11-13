Ліам Пейн тероризував сім'ю екскоханої інтимними знімками та відео, — ЗМІ

Перші фото та відео з непристойним змістом Ліам Пейн відправив дівчині, яка не була знайома з Маєю Генрі. Та одразу ж написала експодрузі співака.

31-річний співак Ліам Пейн, ексучасник гурту One Direction, який загинув 16 жовтня, випавши з балкона готелю в Буенос-Айресі (Аргентина), закидав свою колишню дівчину Маю Генрі інтимними знімками незадовго до своєї смерті, повідомляє Page Six із посиланням на ексклюзивно отримані юридичні документи.

Передбачувані зображення включали — але не обмежувалися — "фотографії його геніталій і різні відео, на яких він здійснює "сексуальні дії над собою", ідеться в листі про припинення й утримання, надісланому Пейну, його адвокату й агентам 9 жовтня.

Адвокати Генрі стверджували, що він "неодноразово надсилав дивні й тривожні зображення та відео в минулому Маї Генрі та членам сім'ї Маї".

У документах також ідеться про те, що Пейн "активно спілкувався" з третіми особами для поширення "інтимного візуального матеріалу", що зображує його колишню дівчину в "інтимній манері".

6 жовтня в Instagram Генрі отримала повідомлення від жінки, яка стверджувала, що добре знає колишнього учасника One Direction. Вона стверджувала, що вони з Пейном почали спілкуватися кілька років тому. Ліам також просив у неї інтимні знімки, на що та заблокувала артиста, але він продовжив писати через інші месенджери. Дівчина вирішила попередити Майю:

"Головна причина, з якої я звернулася до вас, полягає в тому, що він зовсім нещодавно почав бомбардувати мій телефон повідомленнями по електронці. Коли я запитала, хто це, він почав питати, чи не хочу я побачити оголеною вас або його нинішню дівчину. Я якийсь час не відповідала, він писав мені з кількох різних номерів", — написала вона Генрі.

Майя Генрі

З Маєю Генрі співак почав зустрічатися у 2018-му. Через два роки Пейн освідчився їй, проте ще через два роки блогерка розірвала заручини через його зради. Попри те, що в Аргентину, де він помер, Ліам поїхав уже з новою обраницею, Кейт Кессіді, шанувальники музиканта звинувачують Маю в його смерті. Сама колишня кохана артиста запевняє, що співак часто "грався зі смертю" і погрожував їй самогубством.

Адвокати Генрі пригрозили порушити "кримінальну справу" або подати цивільні позови проти співака, якщо він "зганьбить, погрожуватиме, переслідуватиме або залякуватиме" їхню клієнтку або її сім'ю. Вони також зазначили, що Генрі вимагатиме відшкодування штрафних збитків на невказану суму.

На закінчення адвокати повідомили Пейну і його команді, що у нього є 10 робочих днів, щоб відповісти на отримання листа, визнавши, що він припинить і утримається "від будь-яких дій, які можуть бути пов'язані прямо або побічно з розповсюдженням, повідомленням або передачею передбачуваних зображень".

Ліам загинув до закінчення крайнього терміну.

За інформацією таблоїда, перед смертю Пейн почувався "вкрай пригніченим" усіма юридичними проблемами, з якими він зіткнувся. Генрі також нещодавно почала публічно заявляти про випадки насильства, які вона нібито пережила під час стосунків зі співаком.

У вересні Мая, уродженка Техасу, яка зустрічалася з Пейном з 2018 до 2022 року, заявила, що співак, попри наявність нової подруги, все ще діставав її.

"Відтоді, як ми розлучилися, він пише мені повідомлення, підриває мій телефон, не тільки зі свого номера телефону. Він завжди пише з різних номерів, так що я ніколи не знаю, звідки це прийде. Він створює нові облікові записи iCloud, щоб надсилати мені повідомлення iMessage — це завжди до біса новий обліковий запис iCloud. Щоразу, коли я бачу спливаюче повідомлення на своєму телефоні, я думаю: "От, чорт забирай, знову"", — розповіла Генрі.

Ліам Пейн Фото: Liam Payne\Instagram

За слова дівчини, він також використовував свої проблеми із залежністю, щоб спробувати маніпулювати нею.

"Він завжди писав мені повідомлення відтоді, як ми розлучилися... Він завжди грався зі смертю і говорив: "Ну, я помру. У мене не все добре". Був один раз, коли я намагалася надати йому допомогу, але він її не приймав. Він писав моїй мамі: "Мені погано, нехай Майя зв'яжеться зі мною", — тому що я не відповідала", — каже колишня подруга артиста.

Тим часом розслідування смерті Пейна триває. У справі затримано трьох підозрюваних, і слідчі вже сумніваються, що загибель артиста була самогубством.

Раніше Фокус писав, що з місця загибелі Ліама зник дуже дорогий годинник.