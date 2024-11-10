С места гибели Лиама Пейна пропала вещь стоимостью почти $40 тысяч: о чем речь

Часы Rolex были на руке у Пейна за несколько часов до его смерти, что подтвердили камеры видеонаблюдения в отеле. Полиция обыскала номер и дома всех подозреваемых к гибели артиста, но пока ничего не нашла.

Аргентинская полиция, расследующая смерть 31-летнего экс-учасника группы One Direction Лиама Пейна, не может найти часы Rolex стоимостью $39 тысяч, которые певец носил незадолго до того, как его тело обнаружили под балконом отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, пишет издание La Nacion.

Дизайнерские часы не были обнаружены во время рейдов на прошлой неделе в домах трех мужчин, подозреваемых в причастности к смерти артиста. В связи с этим правоохранители намерены еще раз тщательно обыскать номер Пейна, чтобы попытаться найти его Rolex. Однако полиция не исключает, что их могли украсть у Лиама в день смерти.

Пейн был замечен в часах Rolex на снимках с камер видеонаблюдения и других фотографиях, включенных в материалы обвинения, незадолго до его смерти около 5 часов вечера по местному времени 16 октября.

Лиам Пейн носил часы за несколько часов до смерти Фото: Liam Payne\Instagram

"Из проанализированных изображений мы знаем, что часы были у Лиама в день его смерти. Они были у него на одной из рук, и они были у него как минимум за два-три часа до его фатального падения в отеле. Мы искали их в его номере отеля, но не смогли найти", – заявили источники издания.

Часы искали не только в домах троих подозреваемых в том, что они поставляли Пейну наркотики и содействовали их распространению, но и в квартирах двух женщин-эскортниц, которые были с ним в его комнате. Эти две дамы стали последними, кто видел артиста живым. Музыкант отказался заплатить им $5000, рассказали они.

"Поиск часов в домах людей, с которыми Лиам контактировал до своей смерти, был первоначальным приоритетом, но теперь будет проведена еще одна проверка, чтобы выяснить, остались ли они где-то в его комнате", – заявили правоохранители.

Золотые Rolex ни в номере отеля, ни в домах подозреваемых полиция не нашла Фото: Liam Payne\Instagram

Номер отеля, где останавливался Лиам Пейн, все еще опечатан по решению суда, и доступ посторонним туда воспрещен.

Расследование гибели британского артиста продолжается. Если изначально версией гибели Пейна было самоубийство, то в ходе расследования возникли сомнения. По данным судмедэкспертизы, в крови покойного обнаружены следы алкоголя, кокаина и антидепрессантов. Прокуроры дали понять, что версия о самоубийстве уже исключена, и отметили, что он находился в состоянии "полубессознательного или полного бессознательного состояния", когда упал и разбился насмерть, "не осознавая, что делает".

Судебные источники идентифицировали троих обвиняемых как Рохелио Нореса, гражданина Северной Америки, имеющего аргентинский паспорт. Это бизнесмен, который недавно исполнял обязанности менеджера Пейна. Его обвиняют в оставлении человека в опасности, что повлекло смерть. Второй подозреваемый – Эсекьель Перейра, служащий отеля, "который должен ответить за две доказанные поставки кокаина". Третий – Брайан Науэль Паис, обвиняемый торговец, который должен был нести ответственность за еще "две явно доказанные поставки в два разных периода времени 14 октября", согласно

Отец певца Джефф вылетел в Аргентину через два дня после смерти сына и вернулся в Великобританию с его телом в 7 ноября, чтобы похоронить его в родном городе Вулверхэмптоне.

Ранее Фокус писал, что за несколько недель до смерти планировал свадьбу.