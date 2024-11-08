Новый поворот: по делу о гибели Лиама Пейна задержаны трое подозреваемых

Среди арестованных – друг Лиама Пейна и двое сотрудников отеля. Последним вменяют то, что они снабжали певца наркотиками.

Три человека арестованы в связи со смертью экс-участника группы One Direction Лиама Пейна. 31-летний певец погиб, выпав с балкона отеля CasaSur Palmero в Буэнос-Айресе 16 октября, пишет NBS News.

В заявлении государственного прокурора Аргентины Андреса Эстебана Мадреа говорится, что в ходе расследования "было обнаружено противоправное поведение, в результате которого трем людям были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с оставлением человека с последующей смертью, поставками и содействием распространению наркотиков".

"С самого начала расследования и в течение нескольких дней были проведены исчерпывающие и тщательные действия и меры для выяснения обстоятельств смерти артиста" – отметил он.

Источники, знакомые с судебной системой страны говорят, что всех троих арестовали и поместили под официальное подозрение. Пока что им не было предъявлено официальное обвинение. В случае, если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет заключения.

Среди арестованных – друг певца. Ему вменяют "оставление человека, за которым последовала смерть". Хотя его имени не называют, поговаривают, что это может быть Рохелио "Роджер" Норес, который сопровождал Лиама в дни перед его смертью. Сам Норес опроверг эту информацию.

В число подозреваемых входят и двое работников отеля, которые, по версии следствия, снабжали Лиама кокаином и другими наркотиками.

В домах всех подозреваемых были проведены обыски.

Вскоре после смерти Пейна государственные обвинители сообщили, что в организме покойного обнаружены только алкоголь, кокаин и антидепрессант. Несмотря на предыдущие предположения, они исключили возможность того, что поп-звезда покончила с собой после падения с балкона.

В ходе расследования правоохранители изучили 800 часов записей видеонаблюдения, а также получили несколько десятков заявлений от персонала отеля, семьи, друзей и медицинских работников. Также был проанализирован мобильный телефон поп-звезды, реестр гостей отеля и заказы в барах и ресторанах, проведены необходимые танатологические и лабораторные исследования.

Отчеты токсикологов, которые уже были переданы семье Лиама, показали, что он употреблял алкоголь, кокаин и прописанный антидепрессант в течение последних 72 часов своей жизни. Вскрытие, проведенное Судебно-медицинским корпусом (CMF), пришло к выводу, что причиной смерти поп-звезды стали "политравматизм" и "внутреннее и внешнее кровотечение".

В свою очередь прокуроры подтвердили, что травмы "сопоставимы с теми, которые были получены при падении с высоты, и что самоповреждение любого рода и/или физическое вмешательство третьих лиц исключены".

После вскрытия эксперты пришли к выводу, что Лиам мог упасть, находясь "в состоянии полубессознательного или полного бессознательного состояния".

Накануне тело звезды доставили в Великобританию и передано его семье, чтобы родные, спустя три недели после гибели артиста смогли его похоронить.

Отец певца Джефф Пейн в последние недели находился в стране, где умер его сын.

Ранее Фокус писал, что Лиам Пейн планировал свадьбу за несколько недель до смерти.