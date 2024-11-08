Новий поворот: у справі про загибель Ліама Пейна затримано трьох підозрюваних

Серед заарештованих — друг Ліама Пейна і двоє співробітників готелю. Останнім закидають те, що вони постачали співакові наркотики.

Трьох людей заарештовано у зв'язку зі смертю екс-учасника групи One Direction Ліама Пейна. 31-річний співак загинув, випавши з балкона готелю CasaSur Palmero в Буенос-Айресі 16 жовтня, пише NBS News.

У заяві державного прокурора Аргентини Андреса Естебана Мадреа йдеться про те, що під час розслідування "було виявлено протиправну поведінку, унаслідок якої трьом людям висунули обвинувачення у злочинах, пов'язаних із залишенням людини з подальшою смертю, постачанням і сприянням поширенню наркотиків".

"Від самого початку розслідування і протягом кількох днів було проведено вичерпні й ретельні дії та заходи для з'ясування обставин смерті артиста", — зазначив він.

Джерела, знайомі із судовою системою країни, кажуть, що всіх трьох заарештували і помістили під офіційну підозру. Поки що їм не було пред'явлено офіційне обвинувачення. У разі, якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Серед заарештованих — друг співака. Йому закидають "залишення людини, за якою послідувала смерть". Хоча його імені не називають, подейкують, що це може бути Рохеліо "Роджер" Норес, який супроводжував Ліама в дні перед його смертю. Сам Норес спростував цю інформацію.

До числа підозрюваних входять і двоє працівників готелю, які, за версією слідства, постачали Ліаму кокаїн та інші наркотики.

У будинках усіх підозрюваних було проведено обшуки.

Незабаром після смерті Пейна державні обвинувачі повідомили, що в організмі покійного виявлено тільки алкоголь, кокаїн і антидепресант. Незважаючи на попередні припущення, вони виключили можливість того, що поп-зірка наклала на себе руки після падіння з балкона.

Під час розслідування правоохоронці вивчили 800 годин записів відеоспостереження, а також отримали кілька десятків заяв від персоналу готелю, сім'ї, друзів і медичних працівників. Також було проаналізовано мобільний телефон поп-зірки, реєстр гостей готелю і замовлення в барах і ресторанах, проведено необхідні танатологічні та лабораторні дослідження.

Звіти токсикологів, які вже були передані родині Ліама, показали, що він вживав алкоголь, кокаїн і прописаний антидепресант протягом останніх 72 годин свого життя. Розтин, проведений Судово-медичним корпусом (CMF), дійшов висновку, що причиною смерті поп-зірки стали "політравматизм" і "внутрішня та зовнішня кровотеча".

Зі свого боку прокурори підтвердили, що травми "можна порівняти з тими, які були отримані під час падіння з висоти, і що самоушкодження будь-якого роду та/або фізичне втручання третіх осіб виключені".

Після розтину експерти дійшли висновку, що Ліам міг упасти, перебуваючи "у стані напівнепритомного або повного несвідомого стану".

Напередодні тіло зірки доправили до Великої Британії і передали його сім'ї, щоб рідні через три тижні після загибелі артиста змогли його поховати.

Батько співака Джефф Пейн останніми тижнями перебував у країні, де помер його син.

Раніше Фокус писав, що Ліам Пейн планував весілля за кілька тижнів до смерті.