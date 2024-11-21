Рози Хантингтон-Уайтли украсила обложку чешского Vogue (фото)

Модель, как всегда, выглядела великолепно. Рози Хантингтон-Уайтли в гламурной фотосессии представила несколько модных луков.

Британская супермодель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли выглядела сенсационно, появившись на обложке декабрьского номера Vogue Czech. Некоторыми снимками с модной фотосессии 20 ноября звезда поделилась со своими поклонниками в Instagram.

37-летняя модель блистала в элегантном белом платье с открытыми плечами и длинных черных перчатках, позируя для журнала. На другом снимке звезда выглядела стильно в черной кожаной куртке, а ее светлые локоны были зачесаны назад в шикарную прическу. Также Рози поразила всех на черно-белом снимке, надев облегающий черный наряд с эффектными пушистыми манжетами. Уайтли продемонстрировала еще два гламурных образа в верхней одежде: белоснежном пальто под пояс и объемной меховой шубе. Для фотосессии Рози наложила сияющий макияж, сделав акцент на глаза и пухлые губы. Из украшений на ней были шикарные серьги их коллекции ювелирного дома Tiffany & Co, а также массивное золотое ожерелье с массивным кулоном.

В интервью редактору Vogue CS Катерине Шпичаковой модель рассказывает о влиянии технологий и социальных сетей на модельный бизнес, а также о важности женской солидарности. По словам Хантингтон-Уайтли, для нее свет — это не просто блеск подиума, "важно истинное сияние изнутри" и доброта, которую излучает человек к другим людям.

Ранее Фокус писал о том, что Рози Хантингтон-Уайтли и Сиенна Миллер вместе посетили мероприятие Tiffany & Co.