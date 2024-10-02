Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе модной коллекции собственного бренда (фото)

Рози Хантингтон-Уайтли в гламурной фотосессии представила свою новую коллекцию женской одежды. Топ-модель показала практичные и красивые луки на осень.

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Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе новой коллекции собственного бренда WARDROBE.NYC x RHW. 1 октября возлюбленная актера Джейсона Стейтема поделилась с многочисленными поклонниками в Instagram кадрами модной фотосессии.

"Каждая вещь в этой коллекции — отражение моего личного стиля, вневременного, непринужденного и созданного с максимальным вниманием к деталям. Разработанная в сотрудничестве с невероятными @christinecentenera и @josh_goot, коллекция отличается скульптурными силуэтами, которые подчеркивают и расширяют возможности. Эти универсальные базовые вещи станут незаменимыми в вашем гардеробе на долгие годы", — написала 37-летняя Рози.

Коллекция уже доступна для онлайн-покупок на сайте бренда модели. Модницы могут приобрести красивые и практичные осенние вещи: плащи, куртки, блейзеры, пальто, брюки, рубашки, юбки, леггинсы, боди, колготки и аксессуары.

У Хантингтон-Уайтли богатое резюме: она была моделью Victoria's Secret и долгие годы представляла бренд Marks and Spencer. Но при этом, всегда мечтала создать свою линию одежды и похоже это ей удалось. В коллекции Рози Хантингтон-Уайтли используются как искусственные ткани, так и натуральные материалы, включая деним, шерсть и кожу.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что Рози Хантингтон-Уайтли в шикарном наряде посетила вечеринку Dolce & Gabbana в Милане. Модель продемонстрировала потрясающую фигуру в шикарном прозрачном платье на вечеринке в Палаццо Реале.