Модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась редкими семейными снимками (фото)

Уайтли почти 8 лет помолвлена со звездой боевиков Джейсоном Стейтемом. Пара воспитывает двоих детей, но не спешит вступать в официальный брак.

Британская супермодель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли вместе со свом женихом, актером Джейсоном Стейтемом и их детьми отправились за город, чтобы провести несколько дней на природе. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась с многочисленными поклонниками редкими снимками со своей семьей.

На фотографиях любящими родители, 37-летняя Рози и 56-летний Джейсон наслаждаются активным отдыхом на свежем воздухе с шестилетним сыном Джеком и двухлетней дочерью Изабеллой. Они прилетели на вертолете и остановились в роскошном доме, расположенном среди зеленых холмов. Сын Джек получил личный урок соколиной охоты, а Рози с гордостью запечатлела момент, когда птица полетела и приземлилась на руку мальчика. Тем временем звезда боевиков Джейсон и его дочь исследовали роскошные сады и наслаждались солнечной погодой. Модель подписала снимки: "Деревенские деревенщины".

Известно, что звездная пара начала встречаться в 2009 году. Уайтли и Стейтем объявили о своей помолвке еще в 2016 году, но еще не поженилась. Ранее Рози и Джейсон заявили, что им нравится быть помолвленными и в ближайшее время они не планируют официально связывать себя узами брака.

Ранее, 9 апреля, Фокус писал, что Рози Хантингтон-Уайтли в шикарном наряде посетила вечеринку Dolce & Gabbana в Милане. Модель перед выходом облачилась в гламурный наряд, создав настоящий фурор среди своих поклонников.