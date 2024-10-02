Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася в рекламі модної колекції власного бренду (фото)

Розі Гантінгтон-Вайтлі в гламурній фотосесії представила свою нову колекцію жіночого одягу. Топмодель показала практичні та красиві луки на осінь.

Related video

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася в рекламі нової колекції власного бренду WARDROBE.NYC x RHW. 1 жовтня кохана актора Джейсона Стейтема поділилася з численними шанувальниками в Instagram кадрами модної фотосесії.

"Кожна річ у цій колекції — відображення мого особистого стилю, позачасового, невимушеного і створеного з максимальною увагою до деталей. Розроблена у співпраці з неймовірними @christinecentenera та @josh_goot, колекція вирізняється скульптурними силуетами, що підкреслюють і розширюють можливості. Ці універсальні базові речі стануть незамінними у вашому гардеробі на довгі роки", — написала 37-річна Розі.

Колекція вже доступна для онлайн-покупок на сайті бренду моделі. Модниці можуть придбати красиві та практичні осінні речі: плащі, куртки, блейзери, пальта, штани, сорочки, спідниці, легінси, боді, колготки та аксесуари.

У Гантінгтон-Вайтлі багате резюме: вона була моделлю Victoria's Secret і довгі роки представляла бренд Marks and Spencer. Але при цьому, завжди мріяла створити свою лінію одягу і схоже це їй вдалося. У колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі використовують як штучні тканини, так і натуральні матеріали, включно з денімом, вовною і шкірою.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що Розі Гантінгтон-Вайтлі в шикарному вбранні відвідала вечірку Dolce & Gabbana в Мілані. Модель продемонструвала приголомшливу фігуру в шикарній прозорій сукні на вечірці в Палаццо Реале.