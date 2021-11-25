"Ведет себя как девственница в 63 года": 50 Cent высмеял откровенную фотосессию Мадонны

Довольно откровенные снимки певицы вызвали неоднозначную реакцию аудитории

Накануне 63-летняя поп-дива Мадонна обнародовала результаты довольно откровенной фотосессии. На кадрах певица примеряла кружевное нижнее белье, чулки в сетку и обувь от Christian Louboutin.

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Одних подписчиков "королевы поп-музыки" поразила ее смелость и откровенность, а других возмутило поведение 63-летней женщины, которую она демонстрирует на миллионную аудиторию.

[ + – ] Откровенная фотосессия поп-дивы

Не прошел мимо и 46-летний американский рэпер 50 Cent (настоящее имя которого Кертис Джеймс Джексон). В своем Instagram он опубликовал скрин поста самой Мадонны, фото, где она залезла под кровать и демонстрирует свои ноги в чулках и лабутенах. "Ангел наблюдает за мной", — подписала снимок Мадонна, однако у 50 Cent свое мнение на этот счет.

[ + – ] Реакция 50 Cent на снимки Мадонны

"Это самое смешное, что я видел. Это Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в свои 63 года", — отметил музыкант под своей публикацией в Instagram. Ответа Мадонны пока не последовало.

Напомним, что накануне фото Мадонны в Instagram раскритиковали подписчики по трем причинам. Своими новыми снимками она, по мнению фанатов, пропагандирует домашнее насилие, виновата в культурной апроприации и эксплуатации труда. Мадонна снялась с фотографом Стивеном Кляйном. А критику вызвал снимок, на котором тот приставил нож к горлу Мадонны.

Ранее мы сообщали, что СМИ обнародовали снимки Мадонны без многочисленных фильтров, на которых можно рассмотреть настоящее лицо поп-дивы, которое больше выглядит на возраст 63 лет без фильтров и фотошопа.