Участницу шоу "Холостяк" захейтили в сети из-за группы инвалидности (видео)

Девушка объяснила, что имеет болезнь Аддисона, которую также называют надпочечниковой недостаточностью, и отметила, что ни один физический недостаток и болезнь не могут обесцениваться или высмеиваться.

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" и блогер Анастасия Анисимова подверглась хейту после того, как рассказала в эфире, что имеет группу инвалидности. Об этом девушка написала в своем инстаграме.

Блогер рассказала, что ее захейтили после того, как в эфире 3 выпуска шоу "Холостяк" она призналась, что имеет 2-ю группу инвалидности.

"После выпуска этого эпизода, я получила много оскорбительных комментариев, от людей, которые имеют искаженное понимание слова "инвалидность". Многим стало смешно, от того, что как визуально здоровая девушка, сказала, что имеет инвалидность 2-й группы, хотя ни одна из болезней или физических недостатков не может будет высмеяна или обесценена", — написала участница шоу.

Девушка объяснила, что имеет болезнь Аддисона, которую также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью", именно из-за изменения цвета кожи. Простыми словами, эта болезнь возникает, когда надпочечники не продуцируют гормон стресса "кортизол", дефицит которого негативно сказывается на общем состоянии организма и человек начинает "таять на глазах".

"Поэтому никогда не нужно судить здоровье человека только по его внешнему виду и обесценивать чужое горе. А я всем очень сильно советую почитать книги по биологии и анатомии, потому что знать свой организм — это очень важно", — написала Анастасия Анисимова.

Скандал на шоу "Холостяк": участницу Анастасию Анисимову захейтили из-за инвалидности

Участницу захейтили в сети после того, как она во время свидания с холостяком призналась ему, что имеет вторую группу инвалидности из-за редкого заболевания — надпочечниковой недостаточности. Участница сообщила, что имеет этот диагноз с детства, и его сложно было диагностировать. Холостяк Александр Терен в свою очередь пошутил, что сейчас многие гоняются за группой инвалидности, чтобы ее получить.

Напомним, что блогер и ведущая Маричка Довбенко обвинила шоу "Холостяк" в сексизме. Участница 13-го сезона проекта рассказала о различных ситуациях на съемках на своем YouTube-канале "В постели".