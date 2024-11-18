Учасницю шоу "Холостяк" захейтили в мережі через групу інвалідності (відео)

Дівчина пояснила, що має хворобу Аддісона, яку також називають наднирковою недостатністю, і зауважила, що жодна фізична вада та хвороба не можуть знецінюватися чи висміюватися.

Учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" і блогерка Анастасія Анісімова зазнала хейту після того, як розповіла в ефірі, що має групу інвалідності. Про це дівчина написала в своєму інстаграмі.

Блогерка розповіла, що її захейтили після того, як в ефірі 3 випуску шоу "Холостяк" вона зізналася, що має 2-гу групу інвалідності.

"Після випуску цього епізоду, я отримала багато образливих коментарів, від людей, які мають викривлене розуміння слова "інвалідність". Багатьом стало смішно, від того, що наче візуально здорова дівчина, сказала, що має інвалідність 2-ї групи, хоча жодна з хвороб чи фізичних вад не може буде висміяна чи знецінена", — написала учасниця шоу.

Дівчина пояснила, що має хворобу Аддісона, яку також називають наднирковою недостатністю, або "бронзовою хворобою", саме через зміну кольору шкіри. Простими словами, ця хвороба виникає, коли наднирники не продукують гормон стресу "кортизол", дефіцит якого негативно позначається на загальному стані організму і людина починає "танути на очах".

"Тому ніколи не потрібно судити здоров'я людини лише за її зовнішнім виглядом та знецінювати чуже горе. А я всім дуже сильно раджу почитати книги з біології та анатомії, бо знати свій організм — це дуже важливо", — написала Анастасія Анісімова.

Скандал на шоу "Холостяк": учасницю Анастасію Анісімову захейтили через інвалідність

Учасницю захейтили в мережі після того, як вона під час побачення з холостяком зізналася йому, що має другу групу інвалідності через рідкісне захворювання — надниркову недостатність. Учасниця повідомила, що має цей діагноз з дитинства, та його складно було діагностувати. Холостяк Олександр Терен своєю чергою пожартував, що зараз багато хто ганяється за групою інвалідності, щоб її отримати.

Нагадаємо, що блогерка та ведуча Марічка Довбенко звинуватила шоу "Холостяк" у сексизмі. Учасниця 13-го сезону проєкту розповіла про різні ситуації на зйомках на своєму YouTube-каналі "У ліжку".