"Поводиться як цнотлива в 63 роки": 50 Cent висміяв відверту фотосесію Мадонни

Доволі відверті знімки співачки викликали неоднозначну реакцію аудиторії

Напередодні 63-річна поп-діва Мадонна оприлюднила результати доволі відвертої фотосесії. На кадрах співачка приміряла мереживну спідню білизну, панчохи в сітку та взуття від Christian Louboutin.

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Одних підписників "королеви поп-музики" вразила її сміливість та відвертість, а інших обурила поведінка 63-річної жінки, яку вона демонструє на мільйонну аудиторію.

[ + – ] Відверта фотосесія поп-діви

Не пройшов повз і 46-річний американський репер 50 Cent (справжнє ім'я якого Кертіс Джеймс Джексон). У своєму Instagram він опублікував скрін посту самої Мадонни, фото, де вона залізла під ліжко і демонструє свої розкішні ноги в панчохах та лабутенах. "Ангел спостерігає за мною", — підписала знімок Мадонна, проте у 50 Cent своя думка щодо цього.

[ + – ] Реакція 50 Cent на знімки Мадонни

"Це найсмішніше, що я бачив. Це Мадонна під ліжком, яка намагається поводити себе як цнотлива у свої 63 роки", — зазначив музикант під своєю публікацією в Instagram. Відповіді Мадонни поки не було.

Нагадаємо, що напередодні фото Мадонни в Instagram розкритикували підписники через три причини. Своїми новими знімками вона, на думку фанатів, пропагує домашнє насильство, винна в культурній апропріації та експлуатації праці. Мадонна знялася з фотографом Стівеном Кляйном. А критику викликав знімок, на якому той приставив ніж до горла Мадонни.

Раніше ми повідомляли, що ЗМІ оприлюднили знімки Мадонни без численних фільтрів, на яких можна розгледіти справжнє обличчя поп-діви, яке більше виглядає на вік 63 років без фільтрів та фотошопу.