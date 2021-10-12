У ЗМІ показали справжнє обличчя Мадонни

Без численних фільтрів Instagram Мадонна більше відповідає своєму віку, який так ретельно намагається приховувати від публіки.

63-річна американська поп-співачка Мадонна опинилася в центрі уваги ЗМІ після того, як у мережу потрапили знімки знаменитості, яких не торкалися фільтри Instagram.

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На фотографіях, зроблених під час опівнічного виконання Мадонною пісні Like A Prayer на східцях церкви в Нью-Йорку, вона — набагато старше, ніж на знімках, які публікує у себе на сторінці в соцмережі.

У кадрі співачка відображена в чорній сукні з довгими рукавами і високим розрізом і шкіряній байкерській куртці. Тут вона виглядає куди більш відповідно до свого віку.

[ + – ] Реальне обличчя Мадонни Фото: Скриншот

Разом із Мадонною виступив музикант Джон Батист.

"За лаштунками, в центрі уваги і на фортепіано, яка виступає з великим @jonbatiste біля Червоного Півня в Гарлемі, а потім йдемо до церкви!" — підписала артистка серію традиційно відфотошоплених кадрів, на яких виглядає років на 30 молодше.

Джон Батист теж поділився кадрами концерту. На відео музиканта можна побачити Мадонну, яка лежить на роялі та демонструє публіці свою спідню білизну через високий розріз на сукні.

Раніше артистку вже не раз звинувачували в зловживанні фільтрами і фотошопом, а також висміювали її погоню за молодістю. Сама Мадонна на подібні нападки уваги намагається не звертати. Більш того, на кожній новій фотографії вона стає ще свіжішою.

Нагадаємо, нещодавно співачка показала фотографії з дня народження свого прийомного сина.