Мадонна показала фото з дня народження прийомного сина

Знаменита співачка усиновила Девіда Банду в 2006 році.

Мадонна опублікувала сімейні фотографії з дня народження прийомного сина Девіда. Юнакові виповнилося 16 років. Знімки з'явилися в Instagram співачки.

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63-річна поп-діва Мадонна показала, як відсвяткувала із сім'єю день народження свого прийомного сина Девіда. У ресторан або клуб співачка не пішла. 16-річчя юнаки відсвяткували на задньому дворі будинку Мадонни в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Мадонна і Девід Банда Фото: Instagram madonna [ + – ] День народження прийомного сина Мадонни Фото: Instagram madonna

Сад був прикрашений різнокольоровими повітряними кулями, а наприкінці вечірки запустили феєрверки.

Девід Банда — прийомний син Мадонни. Вона усиновила його в 2006 році, коли хлопчикові тільки виповнилося 13 місяців. Співачка тоді була одружена з режисером Гаєм Річі.

[ + – ] Мадонна та її діти: Девід Банда і Лурдес Леон Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна і Девід Банда Фото: Instagram madonna

Тоді цей вчинок поп-зірки викликав скандал, тому що, згідно із законами Малаві, звідки родом Девід, прийомні батьки повинні проживати в цій східноафиканській країні не менше одного року до усиновлення.

Однак Мадонна поверталася в Малаві ще двічі, удочеривши Чифундо Мерсі в 2009 році та сестер-близнючок Естер і Стеллу в 2017-му.

Також у Мадонни двоє біологічних дітей: Лурдес від танцюриста Карлоса Леона і Рокко від Гая Річі, який зараз проживає з батьком у Лондоні.

Вітаючи Девіда з днем народження, Мадонна написала, що дуже ним пишається.

"Я не можу повірити, що ти виріс у цього молодого чоловіка. У такого артиста, такого спортсмена. У таку харизматичну людину. Хто знав, коли я зустріла тебе в притулку в Малаві, коли ти пив колу з дитячої пляшечки і був без підгузника, що ти станеш такою силою природи? Щасливого 16-річчя. Я так пишаюся тобою!" — написала поп-зірка.

Фото Девіда, до речі, вельми часто з'являються в Instagram його знаменитої матері. Нещодавно вона опублікувала, як юнак дефілює по дому в довгій вечірній сукні.