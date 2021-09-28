Мадонна показала фото со дня рождения приемного сына

Знаменитая певица усыновила Дэвида Банду в 2006 году

Мадонна опубликовала семейные фотографии со дня рождения приемного сына Дэвида. Юноше исполнилось 16 лет. Снимки появились в Instagram певицы.

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63-летняя поп-дива Мадонна показала, как отметила с семьей день рождения своего приемного сына Дэвида. В ресторан, или клуб певица не пошла. 16-летие юноши отпраздновали на заднем дворе дома Мадонны в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Мадонна и Дэвид Банда Фото: Instagram madonna [ + – ] День рождения приемного сына Мадонны Фото: Instagram madonna

Сад был украшен разноцветными воздушными шарами, а в конце вечеринки запустили фейерверки.

Дэвид Банда — приемный сын Мадонны. Она усыновила его в 2006 году, когда мальчику только исполнилось 13 месяцев. Певица тогда была замужем за режиссером Гаем Ричи.

[ + – ] Мадонна и ее дети: Дэвид Банда и Лурдес Леон Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна и Дэвид Банда Фото: Instagram madonna

Тогда этот поступок поп-звезды вызвал скандал, потому как, согласно законам Малави, откуда родом Дэвид, приемные родители должны проживать в этой восточноафриканской стране не менее одного года до усыновления.

Однако Мадонна возвращалась в Малави еще дважды, удочерив Чифундо Мерси в 2009 году и сестер-близнецов Эстер и Стеллу в 2017-м.

Также у Мадонны двое биологических детей: Лурдес от танцора Карлоса Леона и Рокко от Гая Ричи, который сейчас проживает с отцом в Лондоне.

Поздравляя Дэвида с днем рождения, Мадонна написала, что очень им гордится.

"Я не могу поверить, что ты вырос в этого молодого мужчину. В такого артиста, такого спортсмена. В такого харизматичного человека. Кто знал, когда я встретила тебя в приюте в Малави, когда ты пил колу из детской бутылочки и был без подгузника, что ты станешь такой силой природы? Счастливого 16-летия. Я так горжусь тобой!", — написала поп-звезда.

Фото Дэвида, к слову, весьма часто появляются в Instagram его знаменитой матери. Недавно она опубликовала, как юноша дефилирует по дому в длинном вечернем платье.