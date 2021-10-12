В СМИ показали настоящее лицо Мадонны

Без многочисленных фильтров Instagram Мадонна больше соответствует своему возрасту, который так тщательно пытается скрывать от публики.

63-летняя американская поп-певица Мадонна оказалась в центре внимания СМИ после того, как в Сеть попали снимки знаменитости, которых не касались фильтры Instagram.

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На фотографиях, сделанных во время полуночного исполнения Мадонной песни Like A Prayer на ступенях церкви в Нью-Йорке, она – гораздо старше, нежели на снимках, которые публикует у себя на странице в соцсети.

В кадре певица запечатлена в черном платье с длинными рукавами и высоким разрезом и кожаной байкерской куртке. Здесь она выглядит куда более соответственно своему возрасту.

[ + – ] Реальное лицо Мадонны Фото: Скриншот

Вместе с Мадонной выступил музыкант Джон Батист.

"За кулисами, в центре внимания и на фортепиано, выступающая с великим @jonbatiste у Красного Петуха в Гарлеме, а затем идем в церковь!", – подписала артистка серию традиционно отфотошопленных кадров, на которых выглядит лет на 30 моложе.

Джон Батист тоже поделился кадрами концерта. На видео музыканта можно увидеть Мадонну, лежащую на рояле и демонстрирующей публике своей нижнее белье через высокий разрез на платье.

Ранее артистку уже не раз обвиняли в злоупотреблении фильтрами и фотошопом, а также высмеивали ее погоню за молодостью. Сама Мадонна на подобные нападки внимания старается не обращать. Более того, на каждой новой фотографии она становится еще свежее.

Напомним, недавно певица показала фотографии со дня рождения своего приемного сына.