"Сосок, яким годують дитину!". Instagram видалив відверте фото Мадонни

Співачка зазначила, що чоловічі соски не піддаються критиці та блокуванню в мережі, на відміну від жіночих

Відверті фото 63-річної поп-діви Мадонни наробили галасу в мережі. Одні захоплювалися сміливістю та фігурою 63-річної жінки. Інші розкритикували вщент відверту фотосесію. Американський репер 50 Cent розкритикував співачку та її поведінку, назвавши її "63-річною цнотливою".

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Соціальна мережа Instagram теж показала свою реакцію на фото зірки, без попередження видаливши одне з них, на якому було видно невелику частину оголених грудей. Після цього Мадонна перезалила зображення, прикривши сосок смайликом у формі червоного сердечка. Вона розкритикувала політику та цензуру цієї соціальної платформи. А саме бан публікацій знімків з жіночими сосками.

[ + – ] Нова публікація Мадонни після блокування попередньої

"Мене все ще вражає те, що ми живемо в культурі, яка дозволяє показувати кожний дюйм жіночого тіла, крім соска. Наче це єдина частина жіночого тіла, яка може бути сексуалізована. Сосок, яким годують дитину!" — зазначила поп-діва під своїм новим постом, — "А як щодо сідниць, які ніде не піддаються цензурі?".

Зокрема зірка звернула увагу на чоловічі соски, які також не банять на просторах інтернету.

Оновлена публікація з відвертими фото за добу зібрала майже мільйон лайків шанувальників Мадонни.

Раніше ми розповідали про коханців 63-річної поп-діви, які були набагато меншими чи старшими у віці за неї.