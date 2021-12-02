Мадонна в корсете и колготах в сеточку появилась на вечеринке в Лондоне

Певица продолжает эпатировать публику своими провокационными нарядами

63-летняя поп-дива Мадонна продолжает делиться со своими подписчиками в соцсетях откровенными и провокационными снимками. Накануне она выложила несколько фото в черном корсете, бомбере, теннисной юбке и колготках в сеточку. В качестве аксессуара к луку Мэдж добавила украшения из бисера, стильные очки и красные кожаные перчатки. Эти снимки были сделаны на вечеринке в Chiltern Firehouse, прошедшей накануне в Лондоне. На мероприятии присутствовали супермодель Винни Харлоу, певица Дуа Липа и другие знаменитости.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Мадонна продолжает эпатировать свою аудиторию

Напомним, что несколько дней назад 63-летняя Мадонна выложила серию провокативных фото, на которых она позирует в спальне в откровенных образах, при этом даже обнажая грудь, за что Instagram заблокировал пост с фото звезды. Впоследствии Мадонна восстановила фото, прикрыв соски смайликами в виде красных сердечек и высказалась против такой политики социальной сети. Звезда отметила, что мужские соски и ягодицы не подвергаются критике и блокировке в Интернете, в отличие от женских.

[ + – ] Скандальная откровенная фотосессия 63-летней Мадонны

Напомним, что рэпер 50 Cent раскритиковал такие откровенные фото певицы и назвал ее "63-летней девственницей".

Также мы сообщали, что Мадонна накануне показала свою новую татуировку. Она набила слово "поцелованный" на иврите.