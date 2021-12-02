Мадонна в корсеті та колготах у сіточку з'явилася на вечірці в Лондоні

Співачка продовжує епатувати публіку своїми стильними та провокативними нарядами

63-річна поп-діва Мадонна продовжує ділитися зі своїми підписниками в соцмережах відвертими та провокативними знімками. Напередодні вона виклала кілька фото в чорному корсеті, бомбері, тенісній спідниці та колготках у сітку. Як аксесуар до луку епатажна співачка додала прикраси з бісеру та червоні шкіряні рукавички. Ці знімки були зроблені на вечірці в Chiltern Firehouse, що відбулася напередодні в Лондоні. На заході були присутні також супермодель Вінні Гарлоу, співачка Дуа Ліпа та інші знаменитості.

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[ + – ] Мадонна продовжує епатувати свою аудиторію

Нагадаємо, що кілька днів тому 63-річна Мадонна виклала серію відвертих фото, на яких вона позує у спальні у відвертих образах, при цьому навіть оголюючи груди, за що Instagram заблокував пост зірки. Згодом Мадонна відновила фото, прикривши при цьому соски смайликами у вигляді червоних сердечок та висловилася проти такої політики соціальної мережі. Зірка зазначила, що чоловічі соски та сідниці не піддаються критиці та блокуванню в інтернеті, на відміну від жіночих.

[ + – ] Скандальна відверта фотосесія 63-річної Мадонни

Нагадаємо, що репер 50 Cent розкритикував такі відверті фото співачки та назвав її "63-річною невинною дівою".

Також ми повідомляли, що Мадонна напередодні показала своє нове татуювання. Вона набила слово "поцілований" на івриті.