Мадонна показала нове татуювання

Перше тату поп-діва зробила лише у 2020 році. І вона була присвячена її дітям

63-річна співачка Мадонна зробила нове татуювання. Це слово "поцілований" на івриті. Про це пише Daily Mail.

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Татуювання поп-діва зробила на зап'ясті. Вона наголосила, що завершила "трилогію татуювань". Третє тату співачки присвячено Каббалі – духовній практиці, якою артистка зацікавилася ще у 90-ті роки і з того часу її наслідує. "Життя – це подорож, щоб усунути простір між нами та людською природою", – написала Мадонна у своєму Instagram.

Місце вона обрала невипадково, розмістивши новий малюнок під першим, який вона отримала минулого року.

Перше тату Мадонни є написом LRDMSE — це ініціали імен її шістьох дітей: Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла та Естер.

[ + – ] Нове татуювання Мадонни Фото: Instagram madonna

Мадонна народила дочку Лурдес від танцюриста Карлоса Леона, сина Рокко — від Гая Річі. Девід, Мерсі, Стелла та Естер були усиновлені співачкою кілька років тому.

Друге татуювання зірки – це червоне "Х" на правому зап'ясті. Так артистка відзначила успіх свого 14 студійного альбому "Madame X".

Заради нового татуювання вона запросила майстра, відомого під ніком ele.nyc до себе додому, і під час процедури поряд були четверо її прийомних дітей.

[ + – ] Мадонна робить нове татуювання Фото: Instagram madonna

А після Мадонна сама спробувала зробити татуювання. Вона написала "Х" на пензлі свого майстра та зізналася, що вийшло жахливо.

Нагадаємо, раніше поп-діву розкритикували через надто відверту фотосесію. Особливо за те, що на кількох знімках були видні оголені груди співачки. Вона видалила допис, а потім знову його опублікувала, але вже відредагувавши.