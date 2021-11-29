Мадонна показала новую татуировку

Первой тату поп-дива обзавелась только в 2020 году. И она была посвящена ее детям

63-летняя певица Мадонна сделала новую татуировку. Это слово "поцелованный" на иврите. Об этом пишет Daily Mail.

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Татуировку поп-дива сделала на запястье. Она отметила, что завершила "трилогию татуировок". Третье тату певицы посвящено Каббале – духовной практике, которой артистка заинтересовалась еще в 90-е годы и с тех пор ей следует. "Жизнь – это путешествие, чтобы устранить пространство между нами и человеческой природой", – написала Мадонна в своем Instagram.

Место она выбрала неслучайно, разместив новый рисунок под первым, которым она обзавелась в прошлом году.

Первое тату Мадонны представляет собой надпись LRDMSE — это инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

[ + – ] Новая татуировка Мадонны Фото: Instagram madonna

Мадонна родила дочь Лурдес от танцора Карлоса Леона, сына Рокко — от Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены певицей несколько лет назад.

Вторая татуировка звезды – это красная "Х" на правом запястье. Так артистка отметила успех своего 14-го студийного альбома "Madame X".

Ради новой татуировки она пригласила мастера, известного под ником ele.nyc к себе домой, и во время процедуры рядом присутствовали четверо ее приемных детей.

[ + – ] Мадонна делает новую татуировку Фото: Instagram madonna

А после Мадонна и сама попробовала сделать татуировку. Она написала "Х" на кисти своего мастера и призналась, что получилось ужасно.

Напомним, ранее поп-диву раскритиковали из-за слишком откровенной фотосессии. Особенно за то, что на нескольких снимках была видна обнаженная грудь певицы. Она удалила пост, а потом снова его опубликовала, но уже отредактированным.