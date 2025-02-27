Мадонна снялась в очень провокационной фотосессии на кладбище (фото, видео)

Артистка даже на кладбище не стала изменять своему стил, привнеся максимум сексуальости и эпатажа.

Related video

66-летняя американская певица Мадонна стала героиней нового номера CR Fashion Book, британского журнала стиля и вдохновения от Карин Ройтфельд, бывшей главреда французского Vogue. Артистка, известная своими эпатажными и смелыми фотосессиями, в этот раз превзошла сама себя и снялась на кладбище в образе безутешной вдовы, украсив сразу шесть обложек издания сезона весна/лето 2025.

На странице журнала в соцсети можно увидеть Мадонну, которая идет по кладбищу в плаще, чулках и прозрачном кружевном бра, оставляя на земле следы каблуков дорогих туфель. Она курит, прячет в сумке пистолет, а найдя нужную могилу, укладывается на надгробие. На ней – меха и бриллианты, которые делают ее образ невероятно гламурным, а вуаль на лице придает образу флер таинственности.

В какой-то момент Мэдж оказывается в авто в леопардовой шубе, трусах, корсете и чулках, держа в руках пистолет и затягиваясь новой сигаретой.

Съемка называется "Похоронные обряды" и раскрывает Мадонну с другой стороны: дерзкую, независимую, но в то же время бесконечно одинокую.

Тут же размещен двухминутный ролик, где знаменитость сыграла ключевую роль, позируя Стивену Кляйну.

По словам Мадонны, она не боится смерти, поскольку в ином мире она сможет увидеться со своим младшим братом, который скончался несколько месяцев назад после продолжительной борьбы с онкологией, и мамой. Она любит приходить на кладбища и молиться у могил близких. С годами она все больше задумывается о вечном, хотя не может отказаться от эпатажа и сексуальности даже на кладбище.

Ранее Фокус писал, что Мадонна, которая не мыслит себя без фильтров, показала лицо без макияжа.