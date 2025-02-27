Мадонна знялася в дуже провокаційній фотосесії на кладовищі (фото, відео)

Артистка навіть на цвинтарі не стала зраджувати своєму стилю, додавши максимум сексуальності та епатажу.

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66-річна американська співачка Мадонна стала героїнею нового номера CR Fashion Book, британського журналу стилю і натхнення від Карін Ройтфельд, колишньої головреда французького Vogue. Артистка, відома своїми епатажними і сміливими фотосесіями, цього разу перевершила сама себе і знялася на цвинтарі в образі невтішної вдови, прикрасивши відразу шість обкладинок видання сезону весна/літо 2025.

На сторінці журналу в соцмережі можна побачити Мадонну, яка йде цвинтарем у плащі, панчохах і прозорому мереживному бра, залишаючи на землі сліди підборів дорогих туфель. Вона курить, ховає в сумці пістолет, а знайшовши потрібну могилу, вкладається на надгробок. На ній – хутра і діаманти, які роблять її образ неймовірно гламурним, а вуаль на обличчі надає образу флер таємничості.

У якийсь момент Медж опиняється в авто в леопардовій шубі, трусах, корсеті та панчохах, тримаючи в руках пістолет і затягуючись новою сигаретою.

Зйомка називається "Похоронні обряди" і розкриває Мадонну з іншого боку: зухвалу, незалежну, але водночас нескінченно самотню.

Тут же розміщено двохвилинний ролик, де знаменитість зіграла ключову роль, позуючи Стівену Кляйну.

За словами Мадонни, вона не боїться смерті, оскільки в іншому світі вона зможе побачитися зі своїм молодшим братом, який помер кілька місяців тому після тривалої боротьби з онкологією, і мамою. Вона любить приходити на кладовища і молитися біля могил близьких. З роками вона дедалі більше замислюється про вічне, хоча не може відмовитися від епатажу і сексуальності навіть на кладовищі.

Раніше Фокус писав, що Мадонна, яка не мислить себе без фільтрів, показала обличчя без макіяжу.