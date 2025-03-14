Мама бежала вдогонку: блогерша из США похитила детеныша вомбата в Австралии и взбудоражила сети

Пользователи сети назвали видео "ужасным и жестоким" и требуют депортировать блогера из страны. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что то, что то, как Джонс разлучила детеныша с матерью, было "безобразием".

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В Австралии американская блогерша Сэм Джонс попала в скандал. Она ради видео похитила у матери детеныша вомбата. Жители Австралии требуют ее депортировать. Об этом пишет The Guardian

Блогерша выложила в сеть видео, на котором она выхватывает детеныша вомбата у его матери и убегает вместе с ним к припаркованному автомобилю.

"Я поймала детеныша вомбата. Мама здесь, и она в ярости", — сказала блогерша, когда самка вомбата пыталась ее догнать.

Пользователи сети назвали видео "ужасным и жестоким" и требуют депортировать блогера из страны. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что то, что то, как Джонс разлучила детеныша с матерью, было "безобразием".

"Возможно, она попробует каких-то других австралийских животных. Возьмите крокодильчонка от его матери и посмотрите. Возьмите другое животное, которое действительно может дать отпор, а не воровать детеныша вомбата у матери", — сказал он.

Доктор Ди Эванс, старший научный сотрудник RSPCA в Австралии, сказал, что видео демонстрирует "явное пренебрежение" к местной дикой природе.

"Отлучение вомбата от матери чрезвычайно расстраивает, и любой развод вреден. Видео демонстрирует эту крепкую материнскую связь", — сказала она.

После того, как видео с вомбатом стало вирусным и вызвало сильную критику, блогерша закрыла страницу.

Как пишет The Guardian, в Австралии есть три вида вомбатов, два из которых находятся под угрозой исчезновения. Вид, который был на видео блогера, обычный вомбат, также известный как голоносый вомбат, которому не угрожает исчезновение.

Жители Австралии также создали онлайн-петицию, которая уже набрала более 10 500 подписей, с требованием депортировать Джонс. Министерство окружающей среды пока не комментирует ситуацию, пока продолжается расследование.

Напомним, что сеть тронул крошечный вомбат-сирота, который потерял маму. Сотрудники австралийского зоопарка показали кадры, на которых видно, как малыш-вомбат сосет большой палец, пока сотрудник приюта защищает малыша.

Ранее Фокус писал о том, что в австралийском заповеднике появился уникальный вомбат.