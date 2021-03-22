В австралийском заповеднике появился уникальный вомбат (фото, видео)

В организме животного присутствует редкий ген, который практически не встречается в дикой природе. Он и стал причиной неожиданного окраса Хани Бун

Детеныш вомбата уникальной золотистой расцветки буквально покорил сердца сотрудников парка дикой природы Балларат в Виктории (Австралия) и ошеломил экспертов по дикой природе по всей стране, передает The Daily Mail.

Дело в том, что у малыша, которого уже назвали Хани Бун ( Honey Bun в переводе с английского означает "медовая булочка"), присутствует редкий ген, который практически никогда не встречается в дикой природе.

[ + – ] малыша назвали Хани Бун, что переводится как "медовая булочка" Фото: Ballarat Wildlife Park

Первой уникального кроху в вольере увидела куратор заповедника Джулия Леонард. Он появился из сумки своей матери и буквально лишил женщину дара речи. Его шерсть золотистого и, местами, карамельного окраса стала действительно уникальным случаем для парка.

[ + – ] Через шесть месяцев после рождения сотрудники парка наконец увидели нового обитателя Фото: Ballarat Wildlife Park

"Мы были очень удивлены. Была шутка, что древесный кенгуру навестил ее мать ночью, потому что он светлый блондин", – сказала она.

Она добавила, что смотрители из Мельбурнского зоопарка и Организации по осведомленности о вомбатах были поражены уникальной окраской Хани Бун, поскольку никогда ничего подобного раньше не встречали. Обычно эти сумчатые животные имеют буро-серый оттенок с белыми вкраплениями на щеках и грудке.

Смотрителям парка дикой природы пришлось ждать шесть долгих месяцев, прежде чем они смогли увидеть детеныша вомбата, который только два месяца назад вылез из сумки своей матери Нулай.

В сети некоторые пользователи уже сравнили малыша с Пикачу, существом из серии игр, манги и аниме "Покемон".

[ + – ] Пользователи Сети пришли к выводу, что необычный вомбат очень похож на Пикачу Фото: medialeaks.ru

В настоящее время в парке дикой природы Балларат живут четыре южных и шесть медвежьих вомбатов. Сотрудники заповедника ожидают наплыва посетителей, желающих посмотреть на нового экзотического обитателя.

Южный вомбат, к которому принадлежит Хани Бун, – самый маленький вид вомбатов. У них мягкий серый мех, большие квадратные носы и длинные уши. Они могут вырастать до 80-90 см в длину и весить 20-32 кг, а также являются заядлыми землекопами. Эти животные предпочитают обитать парами в обширных подземных норах. Вомбат может жить до 15 лет в дикой природе. Вид находится под угрозой исчезновения в ЮА и исчезает в Новом Южном Уэльсе.

Напомним, во время экспедиции по Антарктиде и Южной Атлантике британскому фотографу дикой природы Иву Адамсу удалось сфотографировать желтого королевского пингвина. Адамс считает, что окрас перьев птицы обусловлен лейцизмом, редкой мутацией, вызывающей аберрации цвета. В оперении не образовывается меланин, поэтому птицы обычно выглядят светлее своих собратьев.