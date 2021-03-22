В австралийском заповеднике появился уникальный вомбат (фото, видео)
В организме животного присутствует редкий ген, который практически не встречается в дикой природе. Он и стал причиной неожиданного окраса Хани Бун
Детеныш вомбата уникальной золотистой расцветки буквально покорил сердца сотрудников парка дикой природы Балларат в Виктории (Австралия) и ошеломил экспертов по дикой природе по всей стране, передает The Daily Mail.
Дело в том, что у малыша, которого уже назвали Хани Бун ( Honey Bun в переводе с английского означает "медовая булочка"), присутствует редкий ген, который практически никогда не встречается в дикой природе.
Первой уникального кроху в вольере увидела куратор заповедника Джулия Леонард. Он появился из сумки своей матери и буквально лишил женщину дара речи. Его шерсть золотистого и, местами, карамельного окраса стала действительно уникальным случаем для парка.
"Мы были очень удивлены. Была шутка, что древесный кенгуру навестил ее мать ночью, потому что он светлый блондин", – сказала она.
Она добавила, что смотрители из Мельбурнского зоопарка и Организации по осведомленности о вомбатах были поражены уникальной окраской Хани Бун, поскольку никогда ничего подобного раньше не встречали. Обычно эти сумчатые животные имеют буро-серый оттенок с белыми вкраплениями на щеках и грудке.
Смотрителям парка дикой природы пришлось ждать шесть долгих месяцев, прежде чем они смогли увидеть детеныша вомбата, который только два месяца назад вылез из сумки своей матери Нулай.
В сети некоторые пользователи уже сравнили малыша с Пикачу, существом из серии игр, манги и аниме "Покемон".
В настоящее время в парке дикой природы Балларат живут четыре южных и шесть медвежьих вомбатов. Сотрудники заповедника ожидают наплыва посетителей, желающих посмотреть на нового экзотического обитателя.
Южный вомбат, к которому принадлежит Хани Бун, – самый маленький вид вомбатов. У них мягкий серый мех, большие квадратные носы и длинные уши. Они могут вырастать до 80-90 см в длину и весить 20-32 кг, а также являются заядлыми землекопами. Эти животные предпочитают обитать парами в обширных подземных норах. Вомбат может жить до 15 лет в дикой природе. Вид находится под угрозой исчезновения в ЮА и исчезает в Новом Южном Уэльсе.
Напомним, во время экспедиции по Антарктиде и Южной Атлантике британскому фотографу дикой природы Иву Адамсу удалось сфотографировать желтого королевского пингвина. Адамс считает, что окрас перьев птицы обусловлен лейцизмом, редкой мутацией, вызывающей аберрации цвета. В оперении не образовывается меланин, поэтому птицы обычно выглядят светлее своих собратьев.