Желтый, как банан: на острове Южная Георгия сняли пингвина с уникальной мутацией

Фотограф Ив Адамс, запечатлевший редкую птицу, сказал, что ранее не видел ничего подобного

Во время экспедиции по Антарктиде и Южной Атлантике британскому фотографу дикой природы Иву Адамсу удалось сфотографировать желтого королевского пингвина. Об этом пишет Daily Mail.

Фотограф считает, что окрас перьев птицы обусловлен лейцизмом, редкой мутацией, вызывающей аберрации цвета. В оперении не образовывается меланин, поэтому птицы обычно выглядят светлее своих собратьев.

Чаще всего у пингвинов, благодаря лейцизму, меняют цвет лишь несколько перышек, однако у пингвина, сфотографированного на пляже острова Южная Георгия окрас изменился полностью.

Обычно у императорских пингвинов черная спинка, белая грудка, желтое пятно на шее и полностью черная голова, однако у уникального пингвина превалирует именно желтый цвет, а его спинка – кремового цвета.

Ив Адамс сообщил, что провел в экспедиции два месяца, и несколько дней на острове Южная Георгия, фотографируя пингвинов, однако ничего подобного ранее не видел.

"Здесь живет более 120 тысяч пингвинов и только один желтый. Это невероятный опыт", — рассказал фотограф.

[ + – ] Колония императорских пингвинов на острове Южная Георгия

Напомним, остров Южная Георгия – это субантарктический остров в южной Атлантике. Административно является частью заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова управляются с Фолклендских островов, хотя и считаются отдельной территорией; губернатор Фолклендских островов одновременно является комиссаром Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.

Южная Георгия — скалистый остров вулканического происхождения, покрыт тундрой и океаническими лугами, в горах — вечные ледники. На берегах — проживают огромные популяции тюленей и пингвинов.