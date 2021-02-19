Жовтий, як банан: на острові Південна Джорджія зняли пінгвіна з унікальною мутацією

Фотограф Ів Адамс, що сфотографував рідкісного птаха, сказав, що раніше не бачив нічого подібного.

Під час експедиції Антарктидою та Південною Атлантикою британському фотографу дикої природи Іву Адамсу вдалося сфотографувати жовтого королівського пінгвіна. Про це пише Daily Mail.

Фотограф вважає, що забарвлення пірʼя птаха обумовлене лейцизмом, рідкісною мутацією, що викликає аберації кольору. В оперенні не утворюється меланін, тому птахи зазвичай виглядають світліше своїх побратимів.

Найчастіше у пінгвінів, завдяки лейцизму, змінюють колір лише кілька пірʼїнок, однак у пінгвіна, сфотографованого на пляжі острова Південна Георгія окрас змінився повністю.

Зазвичай у імператорських пінгвінів чорна спинка, біла грудка, жовта пляма на шиї і повністю чорна голова, однак у унікального пінгвіна переважає саме жовтий колір, а його спинка — кремового кольору.

Ів Адамс повідомив, що провів в експедиції два місяці, і кілька днів на острові Південна Джорджія , фотографуючи пінгвінів, проте нічого подібного раніше не бачив.

"Тут живе понад 120 тисяч пінгвінів і тільки один жовтий. Це неймовірний досвід", — розповів фотограф.

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Нагадаємо, острів Південна Джорджія — це субантарктичний острів у південній Атлантиці. Адміністративно є частиною заморської території Великобританії Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови.

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови управляються з Фолклендських островів, хоча і вважаються окремою територією; губернатор Фолклендських островів одночасно є комісаром Південної Джорджії та Південних Сандвічевих островів.

Південна Джорджія — скелястий острів вулканічного походження, покритий тундрою і океанічними лугами, в горах — вічні льодовики. На берегах — проживають величезні популяції тюленів і пінгвінів.