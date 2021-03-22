В австралійському заповіднику з'явився унікальний вомбат (фото, відео)

В організмі тварини присутній рідкісний ген, який практично не трапляється в дикій природі. Він і став причиною несподіваного забарвлення Хані Бун.

Дитинча вомбата унікального золотистого забарвлення буквально підкорило серця співробітників парку дикої природи Балларат у Вікторії (Австралія) і приголомшило експертів із дикої природи по всій країні, передає The Daily Mail.

Справа в тому, що в малюка, якого вже назвали Хані Бун (Honey Bun у перекладі з англійської означає "медова булочка"), присутній рідкісний ген, який практично ніколи не трапляється в дикій природі.

[ + – ] Малюка назвали Хані Бун, що перекладається як "медова булочка" Фото: Ballarat Wildlife Park

Першою унікального малюка у вольєрі побачила кураторка заповідника Джулія Леонард. Він зʼявився із сумки своєї матері й буквально позбавив жінку дару мови. Його шерсть золотистого й, місцями, карамельного забарвлення стала дійсно унікальним випадком для парку.

[ + – ] Через шість місяців після народження співробітники парку нарешті побачили нового мешканця Фото: Ballarat Wildlife Park

"Ми були дуже здивовані. Був жарт, що деревне кенгуру відвідав її матір уночі, тому що він світлий блондин", — сказала вона.

Вона додала, що доглядачі з Мельбурнського зоопарку й Організації з обізнаності щодо вомбатів були вражені унікальним забарвленням Хані Бун, оскільки ніколи нічого подібного раніше не бачили. Зазвичай ці сумчасті тварини мають буро-сірий відтінок із білими вкрапленнями на щоках і грудях.

Доглядачам парку дикої природи довелося чекати шість довгих місяців, перш ніж вони змогли побачити дитинча вомбата, який тільки два місяці тому виліз із сумки своєї матері Нулай.

У мережі деякі користувачі вже порівняли малюка з Пікачу, істотою із серії ігор, манги й аніме "Покемон".

[ + – ] Користувачі мережі дійшли висновку, що незвичайний вомбат дуже схожий на Пікачу Фото: medialeaks.ru

Наразі в парку дикої природи Балларат живуть чотири південні та шість ведмежих вомбатів. Співробітники заповідника очікують напливу відвідувачів, охочих подивитися на нового екзотичного мешканця.

Південний вомбат, до якого належить Хані Бун, — найменший вид вомбатів. У них мʼяке сіре хутро, великі квадратні носи та довгі вуха. Вони можуть виростати до 80-90 см у довжину і важити 20-32 кг, а також є завзятими землекопами. Ці тварини віддають перевагу жити парами у великих підземних норах. Вомбат може жити до 15 років у дикій природі. Вид знаходиться під загрозою зникнення в ЮА і зникає в Новому Південному Уельсі.

Нагадаємо, під час експедиції Антарктидою та Південною Атлантикою британському фотографу дикої природи Іву Адамсу вдалося сфотографувати жовтого королівського пінгвіна. Адамс вважає, що забарвлення пірʼя птаха обумовлене лейкізмом, рідкісною мутацією, що викликає аберації кольору. В оперенні не утворюється меланін, тому птахи зазвичай виглядають світлішими, ніж свої побратими.