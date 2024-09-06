Їх залишилося 400. Один із найрідкісніших ссавців на Землі раптово з'явився в парку (відео)

Датчики руху в природному парку зафіксували рідкісну появу дитинчати північного волохатого вомбата.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них настільки рідкісні, що зустріти їх — справжня удача. Одним із таких видів є північний волохатий вомбат, а тому екологи були надзвичайно вражені, помітивши дитинча цього виду на одному з відеозаписів із датчиків руху, пише IFLScience.

Відео було зроблено датчиком руху, встановленим дослідниками з Австралійської служби охорони дикої природи (AWC) в заповіднику Річарда Андервуда (RUNR) на південному заході Квінсленду. Загалом учені переглянули 100 годин записів, коли натрапили на щось цікаве.

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Зазначимо, що північні волохаті вомбати надзвичайно рідкісні — вважається, що їх залишилося лише близько 400 особин, що робить їх одними з найрідкісніших ссавців Австралії. Вчені також зазначають, що вид перебуває під загрозою зникнення: загалом залишилося всього три популяції — одна на території заповідника Річарда Андервуда, друга в національному парку Еппінг-Форест і третя в державному лісі Поуранна.

За словами старшого польового еколога AWC Енді Хоу, на щастя для всіх, відео доводить, що неймовірно рідкісні вомбати все ще розмножуються в заповіднику, що дає надію на виживання виду. Дослідники зазначають, що це не перше дитинча, яке народилося в заповіднику, проте воно стало першим, якого вчені помітили на території парку за останні кілька років.

Науковці зазначають, що дитинча досить міцне, що свідчить про те, що воно добре харчується і отримує достатньо поживних речовин, необхідних для росту. Загалом, на думку Хоу, відео багато що розповідає про стан популяції в заповіднику і показує, що вомбати перебувають у відповідних умовах і почуваються досить комфортно для розмноження.

Північний волохатий вомбат (Lasiorhinus krefftii) є найбільшим з трьох видів австралійських вомбатів: вони досягають одного метра в довжину і виростають вагою до 30 кг. Представники цього виду є корінними жителями евкаліптових лісів Австралії, більшу частину яких знищили в ІХ і ХХ століттях під час розчищення місць для сільськогосподарських угідь. На вомбатів також активно полювали європейські колонізатори, оскільки вони вважали їх шкідниками, як і нині вимерлого тасманійського тигра.

Уже до 1980-х років у невеликому районі лісу Еппінг існувала єдина популяція з лише 35 особин. Тоді у відчайдушній спробі врятувати вид від вимирання парк встановив 20-кілометровий паркан навколо середовища проживання тварин. Таке рішення дало змогу захистити вид, що зникає, від дінго та інших хижаків.

На щастя, популяція волохатих вомбатів повільно, але впевнено відновлюється. Статистика свідчить про те, то у 2024 році кількість тварин в Австралії збільшилася до 400. Ба більше, нещодавно AWC отримала грант у розмірі 384 000 доларів США — ці гроші будуть використані для Плану дій з відновлення популяції північного волохатого вомбата. Відомо, що це багатоцільовий проєкт, що містить у собі стратегію управління пожежами та зусилля щодо поліпшення харчових ресурсів шляхом запобігання вторгненню великих травоїдних тварин в ареал вомбатів.

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