Сховалися від усіх. Вчені залучили геолокаційний радар, щоб відшукати невловимих вомбатів

У всьому світі їх залишилося трохи більше ніж 300 особин, і вони настільки потайливі, що дослідникам довелося залучити новітні технології, щоб знайти їх.

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Найбільший у світі травоїдний ссавець, що риє, переживає, на жаль, не найкращі часи: за оцінками дослідників, у дикій природі залишилося всього 315 особин. У новому дослідженні вчені залучили новітню георадарну технологію (GPR), щоб простежити за невловимими північними волосатоносими вомбатами, пише New Atlas.

Зазначимо, що представники цього виду широко відомі своєю полохливістю, а тому проводять близько 18 годин на добу глибоко під землею в норах. У новому дослідженні вчені з Австралійської охорони дикої природи (AWC), Фонду вомбатів (TWF) і Департаменту довкілля та науки Квінсленду (DES) використали радіолокаційну технологію для дослідження норм вомбатів, які розташовані на глибині близько 3,5 метрів. Дослідження проводилося в заповіднику Річард Андервуд, де раніше була створена успішна популяція цих тварин.

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Раніше вомбати були широко поширені по всій східній Австралії, проте з 1982 року їх можна зустріти лише в лісі Еппінг у Квінсленді. За словами співавтора дослідження Лінн Броснан з The Wombat Foundation, цей проєкт є вельми захопливим, оскільки вченим уперше вдасться "зазирнути за лаштунки".

Попри всю невловимість цих тварин, розчищення земель для випасання худоби й жорстка конкуренція з боку інших травоїдних тварин призвела до різкого скорочення популяції вомбатів і їхнього ареалу проживання. Настільки, що сьогодні ці тварини зустрічаються рідше, ніж гігантські панди або суматранські тигри.

Початковий план системи нор вомбатів у природному заповіднику Річарда Андервуда Фото: Australian Wildlife Conservancy

Науковці зазначають, що система GPR використовує радіолокаційні імпульси для створення тривимірних карт нор у реальному часі, довжина яких, до слова, може сягати 90 метрів. Після цього дослідники порівняли притулки тварин, вириті природним шляхом, і стартові будиночки, створені вченими, щоб полегшити тваринам переїзд у новий дім.

За словами співавтора дослідження, старшого польового еколога AWC Енді Хоу, раніше аналогічну роботу було проведено 2015 року на південному волосатоносому вомбаті, однак тоді науковці використали стару георадарну технологію, яка не могла створювати тривимірні нори або вловлювати більш дрібні структури.

Зазначимо, що ці представники цього виду є найбільшими з трьох видів австралійських вомбатів. Вони відрізняються широким носом, загостреними вухами, м'яким сірим хутром і чорними плямами на очах. Вчені відзначають, що тварини можуть важити близько 30 кг, а тривалість їхнього життя може досягати близько 30 років. Вомбати мають деякі унікальні риси, але, мабуть, найвідомішою з них є їхні екскременти кубічної форми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому екскременти вомбатів такої дивної форми.