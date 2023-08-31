Спрятались ото всех. Ученые задействовали геолокационный радар, чтобы отыскать неуловимых вомбатов

Во всем мире их осталось чуть более 300 особей, и они настолько скрытные, что исследователям пришлось задействовать новейшие технологии, чтобы найти их.

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Крупнейшее в мире травоядное роющее млекопитающие переживает, увы, не лучшие времена: по оценкам исследователей, в дикой природе осталось всего 315 особей. В новом исследовании ученые задействовали новейшую георадарную технологию (GPR), чтобы проследить за неуловимыми северными волосатоносыми вомбатами, пишет New Atlas.

Отметим, что представители этого вида широко известны своей пугливостью, а потому проводят около 18 часов в сутки глубоко под землей в норах. В новом исследовании ученые из Австралийской охраны дикой природы (AWC), Фонда вомбатов (TWF) и Департамента окружающей среды и науки Квинсленда (DES) использовали радиолокационную технологию для исследования норм вомбатов, которые расположены на глубине около 3,5 метров. Исследование проводилось в заповеднике Ричард Андервуд, где ранее была создана успешная популяция этих животных.

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Ранее вомбаты были широко распространены по всей восточной Австралии, однако с 1982 года их можно встретить лишь в лесу Эппинг в Квинсленде. По словам соавтора исследования Линн Броснан из The Wombat Foundation, данный проект является весьма захватывающим, так как ученым впервые удастся "заглянуть за кулисы".

Несмотря на всю неуловимость этих животных, расчистка земель для выпаса скота и жесткая конкуренция со стороны других травоядных животных привела к резкому сокращению популяции вомбатов и их ареала обитания. Настолько, что сегодня эти животные встречаются реже, чем гигантские панды или суматранские тигры.

Первоначальный план системы нор вомбатов в природном заповеднике Ричарда Андервуда Фото: Australian Wildlife Conservancy

Ученые отмечают, что система GPR использует радиолокационные импульсы для создания трехмерных карт нор в реальном времени, длина которых, к слову, может достигать 90 метров. После этого исследователи сравнили убежища животных, вырытые естественным путем, и стартовые домики, созданные учеными, чтобы облегчить животным переезд в новый дом.

По словам соавтора исследования, старшего полевого эколога AWC Энди Хоу, ранее аналогичная работа была проведена в 2015 году на южном волосатоносом вомбате, однако тогда ученые использовали старую георадарную технологию, которая не могла создавать трехмерные норы или улавливать более мелкие структуры.

Отметим, что эти представители этого являются самыми крупными из трех видов австралийских вомбатов. Они отличаются широким носом, заостренными ушами, мягким серым мехом и черными пятнами на глазах. Ученые отмечают, что животные могут весить около 30 кг, а продолжительность их жизни может достигать около 30 лет. Вомбаты обладают некоторыми уникальными чертами, но, пожалуй, самой известной из них является их экскременты кубической формы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему экскременты вомбатов такой странной формы.