Очаровательная черная кошка, застрявшая в водосточной трубе, стала звездой (фото)

Кошку нашли в гараже в британском городе Клеведон. Чтобы достать ее из трубы, пришлось вызвать пожарную команду с лестницами и специальными инструментами.

Спасатели запечатлели трогательный момент спасения черной кошки Джон, застрявшей в водосточной трубе. Кошку нашли 23 ноября, ее голова торчала из трубы в гараже в британском городе Клеведон, пишет таблоид Daily Star.

Пожарную команду вызвали около 10 утра, к животным они добрались с помощью лестниц и освободили ее специальными инструментами.

"Самым простым и наименее утомительным вариантом было вырезать часть трубы, пока Джон находилась на месте", — прокомментировали спасатели.

Черную кошку быстро отвезли к местному ветеринару из клиники Vets4Pets Clevedon

Затем черную кошку быстро отвезли к местному ветеринару из клиники Vets4Pets Clevedon, он ввел ей успокоительное и снял с шеи остатки трубы. К счастью, Джон не получила травм и вернулась домой к хозяину.

"День принял неожиданный оборот, когда очаровательная Джон прибыла к нам. Кошке ввели внутривенный катетер в ногу, сделали кислородную терапию и седацию (лечение под общим наркозом, — ред.), пока пожарная бригада снимала остаток трубы", — рассказали в клинике.

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