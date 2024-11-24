Чарівна чорна кішка, яка застрягла у водостічній трубі, стала зіркою (фото)

Кішку знайшли в гаражі в британському місті Клеведон. Щоб дістати її з труби, довелося викликати пожежну команду зі сходами та спеціальними інструментами.

Рятувальники зафіксували зворушливий момент порятунку чорної кішки Джон, яка застрягла у водостічній трубі. Кішку знайшли 23 листопада, її голова стирчала з труби в гаражі в британському місті Клеведон, пише таблоїд Daily Star.

Пожежну команду викликали близько 10-ї ранку, до тварини вони дісталися за допомогою драбин і звільнили її спеціальними інструментами.

"Найпростішим і найменш виснажливим варіантом було вирізати частину труби, поки Джон перебувала на місці", — прокоментували рятувальники.

Чорну кішку швидко відвезли до місцевого ветеринара з клініки Vets4Pets Clevedon

Потім чорну кішку швидко відвезли до місцевого ветеринара з клініки Vets4Pets Clevedon, він ввів їй заспокійливе і зняв з шиї залишки труби. На щастя, Джон не отримала травм і повернулася додому до господаря.

"День прийняв несподіваний оборот, коли чарівна Джон прибула до нас. Кішці ввели внутрішньовенний катетер у ногу, зробили кисневу терапію і седацію (лікування під загальним наркозом, — ред.), поки пожежна бригада знімала залишок труби", — розповіли в клініці.

Нагадаємо, у Національному парку "Кернгормс" знайшли шотландську дику кішку. Мандрівник стверджував, що це була найрідкісніша дика тварина Великої Британії.

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