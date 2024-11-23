Преодолел более 3400 км: пингвин из Антарктики доплыл до Австралии в поисках невесты

Пингвина-залисадника назвали Гасом и забрали в ветклинику. За время своего путешествия он очень похудел и весил всего 23 килограмма. Там его подлечили и откормили.

В Австралии на пляже орнитологи, которые наблюдали за птицами, обнаружили императорского пингвина. Тот обессиленный выбрался на берег и начал "ухаживать" за людьми. Об этом рассказывает издание BILD.

Как сообщили в Департаменте сохранения биоразнообразия и видов, птица оказалась в пляже в южной части Австралии. Ученые говорят, что она преодолела 3400 км.

"Мы видели, как пингвин вышел из воды и вышел на пляж. Большой пингвин. Он подошел прямо к нам и продемонстрировал нам поведение, которое мы, наблюдатели за птицами, знаем как поведение ухаживания. Он откинул голову назад, громко закричал, а затем поклонился нам", — рассказал Джефф Кэмпбелл, глава организации Friends of Shorebirds South East, который в тот день вместе с 7 коллегами наблюдал за птицами на пляже Куронг.

Пингвина-залисадника назвали Гасом и забрали в ветклинику. За время своего путешествия он очень похудел и весил всего 23 килограмма. Там его подлечили, откормили, и он набрал 3,45 кг.

Чтобы Гас не чувствовал себя одиноким, ученые поставили в его вольере зеркало.

После того, как состояние птицы улучшилось, ее отвезли в западную часть Австралии и выпустили.

"Это действительно что-то особенное". Гас посмотрел на лодку, а затем нырнул в волны", — сказала ученая Кэрол Биддулф.

Они с коллегами очень переживают, чтобы пингвин успел вернуться домой до наступления значительных холодов.

Напомним, что на острове Южная Георгия сфотографировали исключительно редкого полностью черного пингвина — ученые рассказали, в чем причина его необычного окраса.