Здолав понад 3400 км: пінгвін з Антарктики доплив до Австралії в пошуках нареченої

Пінгвіна-залицяльника назвали Гасом і забрали до ветклініки. За час своєї подорожі він дуже схуд і важив лише 23 кілограми. Там його підлікували та відгодували.

В Австралії на пляжі орнітологи, які спостерігали за птахами, виявили імператорського пінгвіна. Той знесилений вибрався на берег і почав "залицятися" до людей. Про це розповідає видання BILD.

Як повідомили в Департаменті збереження біорізноманіття та видів, птах опинився в пляжі в південній частині Австралії. Науковці кажуть, що він здолав 3400 км.

"Ми бачили, як пінгвін вийшов з води і вийшов на пляж . Великий пінгвін. Він підійшов просто до нас і продемонстрував нам поведінку, яку ми, спостерігачі за птахами, знаємо як поведінка залицяння. Він відкинув голову назад, голосно закричав, а потім вклонився нам", — розповів Джефф Кемпбелл, голова організації Friends of Shorebirds South East, який того дня разом із 7 колегами спостерігав за птахами на пляжі Куронг.

Пінгвіна-залицяльника назвали Гасом і забрали до ветклініки. За час своєї подорожі він дуже схуд і важив лише 23 кілограми. Там його підлікували, відгодували, і він набрав 3,45 кг.

Щоб Гас не почувався самотнім, науковці поставили в його вольєрі дзеркало.

Після того, як стан птаха покращився, його відвезли в західну частину Австралії і випустили.

"Це справді щось особливе". Гас подивився на човен, а потім пірнув у хвилі", — сказала науковиця Керол Біддулф.

Вони з колегами дуже переживають, щоб пінгвін встиг повернутися додому до настання значних холодів.

Нагадаємо, що на острові Південна Георгія сфотографували винятково рідкісного повністю чорного пінгвіна — вчені розповіли, у чому причина його незвичайного забарвлення.