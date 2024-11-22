110-летняя женщина раскрыла свою формулу долголетия: в чем ее секрет (фото)

Бриджит Грокке стала свидетелем множества исторических событий, начиная с Первой мировой войны, в год которой она родилась. Недавно она поделилась секретами, которые помогли ей дожить до 110 лет.

Австралийка Бриджит Грокке, родившаяся 18 ноября 1914 года, недавно отпраздновала свой 110-й день рождения. Женщина поделилась секретом своего долголетия, который по ее словам, заключается в любви к людям, чувстве юмора и ежедневном бокале пива. Об этом пишет Lad Bible.

Бриджит родилась в семье машиниста и была одной из семи детей. Ее мать, несмотря на потерю руки в результате несчастного случая, заботилась о большой семье. В течение своей жизни она стала свидетелем множества исторических событий, начиная с Первой мировой войны, когда она только появилась на свет.

На протяжении последних 60 лет Бриджит ежедневно наслаждается банкой австралийского пива Emu Export, которое, по ее словам, помогает ей поддерживать бодрость и здоровье.

"Если бы передо мной поставили все виды пива, я бы без сомнений выбрала Emu Export", — сказала она с улыбкой.

Бриджит Грокке стала свидетелем множества исторических событий Фото: Family Handout

Но не только пиво стало ее рецептом долгой жизни.

"Будьте добры к людям, и они будут добры к вам", — добавила она.

Ее дочь, Джен Робертсон, считает, что секрет долголетия матери — в ее позитивном отношении и потрясающем чувстве юмора.

"Мама всегда находит, чему можно посмеяться, и это помогает ей оставаться молодой душой", — отметила она.

Бриджит Грокке стала свидетелем множества исторических событий Фото: Family Handout

Бриджит также получала поздравления от членов королевской семьи Великобритании, включая покойную королеву Елизавету II и короля Чарльза III, что стало важным событием в ее долгой жизни. Несмотря на свой внушительный возраст, она не является самой пожилой австралийкой. Этот титул принадлежит Лорне Хенстридж, которой также 110 лет, но она родилась на пять месяцев раньше.

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