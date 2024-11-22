110-річна жінка розкрила свою формулу довголіття: у чому її секрет (фото)

Бріджит Грокке стала свідком безлічі історичних подій, починаючи з Першої світової війни, в рік якої вона народилася. Нещодавно вона поділилася секретами, які допомогли їй дожити до 110 років.

Австралійка Бріджит Грокке, яка народилася 18 листопада 1914 року, нещодавно відсвяткувала свій 110-й день народження. Жінка поділилася секретом свого довголіття, який, за її словами, полягає в любові до людей, почутті гумору та щоденному келиху пива. Про це пише Lad Bible.

Бріджит народилася в сім'ї машиніста і була однією з семи дітей. Її мати, попри втрату руки внаслідок нещасного випадку, піклувалася про велику родину. Протягом свого життя вона стала свідком безлічі історичних подій, починаючи з Першої світової війни, коли вона тільки з'явилася на світ.

Протягом останніх 60 років Бріджит щодня насолоджується банкою австралійського пива Emu Export, яке, за її словами, допомагає їй підтримувати бадьорість і здоров'я.

"Якби переді мною поставили всі види пива, я б без сумнівів вибрала Emu Export", — сказала вона з посмішкою.

Бріджит Грокке стала свідком безлічі історичних подій Фото: Family Handout

Але не тільки пиво стало її рецептом довгого життя.

"Будьте добрі до людей, і вони будуть добрі до вас", — додала вона.

Її дочка, Джен Робертсон, вважає, що секрет довголіття матері — в її позитивному ставленні й приголомшливому почутті гумору.

"Мама завжди знаходить, з чого можна посміятися, і це допомагає їй залишатися молодою душею", — зазначила вона.

Бріджит Грокке стала свідком безлічі історичних подій Фото: Family Handout

Бріджит також отримувала привітання від членів королівської сім'ї Великої Британії, включно з покійною королевою Єлизаветою II й королем Чарльзом III, що стало важливою подією в її довгому житті. Попри свій значний вік, вона не є найстаршою австралійкою. Цей титул належить Лорні Генстридж, якій також 110 років, але вона народилася на п'ять місяців раніше.

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